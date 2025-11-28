5,987人の現地レビューで決定した温泉宿・ホテルランキング！「温泉宿・ホテル総選挙2025」全国リアルレビューランキング結果発表！

一般社団法人ジャパンデザイン

5省庁（環境省、内閣府、総務省、経済産業省、観光庁）の後援で温泉地のランキング企画を実施している温泉総選挙（主催：旅して日本プロジェクト、運営事務局：一社）ジャパンデザイン、本社：東京都渋谷区、温泉総選挙総合プロデューサー／社会起業家：山下 太郎）が主催し実施する温泉宿・ホテルランキング企画「温泉宿・ホテル総選挙2025」にて、3万136人の応援投票の中から、5,987人の現地レビュー結果から選ばれた「全国リアルレビューランキング」部門別1位～5位を2025年11月28日10時に公式サイト内にて発表しました。

■5,987人の現地レビューで決定した

全国 部門別 リアルレビュー温泉宿・ホテルランキング結果発表ページはコチラ

URL：https://yado.onsen-ouen.jp/content/result/2025/(https://yado.onsen-ouen.jp/content/result/2025/)

今回、エントリー宿・ホテルにWEB投票を頂きました皆様の中から、5,987人の方に応援投票した宿・ホテルのリアルレビューに現地からお答えいただきました。

現地リアルレビューの各部門項目は、下記の６つになります。

１.食事 ２.温泉 ３.客室・施設 ４.リピート ５.サービス ６.総合評価

今回の温泉宿・ホテル総選挙2025リアルレビューランキングは各部門項目別に頂きました結果を数値化し、各部門項目ごとに1位～5位までの全国ランキングを発表いたしました。

※各宿・ホテルのレビュー数が20に満たない施設さまは対象外としております。

現地リアルレビュー項目

約6,000人の温泉好きの方々が現地からリアルにレビューしたランキング結果となります。

みなさまもぜひ、参考にしてこれからの温泉シーズンに温泉旅行を楽しんで頂ければと思います。

【「温泉宿・ホテル総選挙2025」概要】

エントリー制にて、「温泉宿・ホテル総選挙2025」は、応援投票により各部門のランキング（部門賞）を全国とエリア別にて決定します。

今年で5年目となる「温泉宿・ホテル総選挙2025」にエントリー頂きました、全国の温泉宿・ホテル158施設にご参加いただきました。各宿・ホテルは、15部門の中から自分の施設にあった部門にエントリーいただき、温泉好きの皆さまがお気に入りの宿・ホテルに応援投票をしていただきました。

今年度、2025年8月8日から2025年10月31日までの応援投票期間で、応援投票頂きましたユーザーの数は計3万136人で応援投票総数は4万1,907票になります。

※応援投票は「WEB投票」と「リアルWEB投票」の２つの手段で応援投票する事ができました。

※またどちらの投票手段からでもWEBとリアル投票にて好きな温泉地に最大２回の応援投票をする事ができました。

■主催：温泉総選挙2025

■エントリー対象者：全国の温泉を持つ宿・ホテル

■エントリー宿・ホテル数：158施設

■エントリー部門：料理自慢部門、絶景部門、おもてなし部門、泉質自慢部門、レトロ部門、ファミリー部門、ラグジュアリー部門、ペット同伴部門、湯治ウェルネス部門、健康／スポーツ部門、美肌部門、秘湯宿部門、お気軽／お得部門、一人旅部門、アウトドア部門

■投票期間：2025 年8 月8日（金）～2025年10月31日 （金）

■温泉宿・ホテル総選挙公式ホームページ：https://yado.onsen-ouen.jp/

