【エルメスやシャネルなどの人気ブランドを12月1日から1月31日まで期間限定価格で提供】ブランドコミュニケーションズ楽天市場店で年末年始の特別セールを開催

株式会社STYLE（本社：東京都港区、代表取締役：田村涼太）が運営する「ブランドコミュニケーションズ楽天市場店」は、2025年12月1日～2026年1月31日の期間中、年末年始の特別セールを開催いたします。対象商品を、この期間限定の特別価格でご提供いたします。

STYLE初となるECサイト、ブランドコミュニケーションズ楽天市場店のオープンから約2ヶ月が経過し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、年末年始の特別セールを実施いたします。

年末年始はリユース品の需要が高まる時期でもあり、より多くのお客様にリユースを身近に感じていただけるよう、厳選したアイテムを特別価格にてご提供いたします。

また、引き続き口コミ投稿で次回以降使用できる2,000円分クーポンも配布中です。この機会にぜひお買い求めください。

■ セール概要

【セール対象期間】

2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）

【内容】

各商品ごとに特別価格にて販売

※期間中に追加の値下げを行う場合があります

※本クーポンの内容・条件は、事前の告知なく変更または終了する場合がございます。

※本クーポンは一部対象外の商品がございます。

※進呈されるクーポンのご利用には、当社が別途定める条件を満たす必要があります。

※上記についてあらかじめご了承のうえ、ご利用ください。

【対象カテゴリ】

バッグ／財布／時計／アクセサリー／ジュエリー ほか

【ショップ情報】

ブランドコミュニケーションズ楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/the-style-store/c/0000000002/?l-id=shoptop_shopmenu_shopcategory_1

【商品例】

注目商品を抜粋して掲載いたします。

※掲載写真はイメージです。実際の在庫や販売内容を保証するものではありません。

※記載のブランドは当社で取り扱う中古品の一例であり、各ブランドの公認や提携を示すものではありません。

【バッグ・財布】

HERMES ケリー32 シェーブル×ゴールド

エルメス I刻印 2005年頃製造 ゴールド金具 内縫い 2WAY ショルダーバッグ ハンドバッグ

通常価格：998,000円（税込）

セール価格：900,000円（税込）

商品詳細：https://item.rakuten.co.jp/the-style-store/s-3958/

Hermes ベアンスフレ ニロティカス 二つ折り財布

エルメス 長財布 シルバー金具 クロコダイル エキゾチックレザー メンズ レディース 黒 ブラック H 2004年

通常価格：398,000円（税込）

セール価格：328,000円（税込）

商品詳細：https://item.rakuten.co.jp/the-style-store/s-1757/

Hermes バーキン35 ハンドバッグ 黒

エルメス ブラック トリヨンクレマンス ゴールド金具 A刻印 1997年 ユニセックス

通常価格：1,448,000円（税込）

セール価格：1,348,000円（税込）

商品詳細：https://item.rakuten.co.jp/the-style-store/s-435/

CHANEL ドーヴィルトート MM デニム トートバッグ A67001

シャネル チェーン ゴールド金具 ネイビー ブラック 17番台 2013年 レディース ココマーク カンボン

通常価格：328,000円（税込）

セール価格：298,000円（税込）

商品詳細：https://item.rakuten.co.jp/the-style-store/s-196/

【時計】

Cartier パンテール ドゥ カルティエ WSPN0019

カルティエ ミニ SS レディース QZ

通常価格：598,000円（税込）

セール価格：568,000円（税込）

商品詳細：https://item.rakuten.co.jp/the-style-store/s-442/

【ブランドジュエリー】

Van Cleef & Arpels ラッキースプリング 5モチーフ ブレスレット VCARP7RR00

ヴァンクリーフ＆アーペル 750 RG ピンクゴールド

通常価格：648,000円（税込）

セール価格：618,000円（税込）

商品詳細：https://item.rakuten.co.jp/the-style-store/s-441/

◆ブランドコミュニケーションズについて

ブランドコミュニケーションズは、株式会社STYLEが運営する、全国で催事買取を展開するリユースブランドです。スーパーや商業施設を巡回する“催事買取”を軸に、2025年からは楽天市場でのEC販売、そして東京都江東区亀戸に常設店をオープンし、“催事＋EC＋店舗”の三軸で、より多くのお客様に安心で質の高いリユース体験を提供しています。

当社は「ただモノを売買するだけではない」。長年大切にされてきた品物の価値と歴史を尊重しながら、鑑定・管理を徹底。お客様一人ひとりに寄り添ったサービスを心掛け、“リユースが当たり前の選択肢になる社会”を目指しています。これからも、査定から販売まで一気通貫で対応することで、皆さまの大切なモノの"次のストーリー"をつなぎ続けてまいります。

株式会社STYLE

催事買取に特化した事業展開で、売上高1期目2.9億円、2期目7.3億円、3期目15億円、4期目44.1億円といった前年比2倍以上の成長を毎年達成。



会社名：株式会社STYLE

代表取締役：田村涼太

サービス屋号：ブランドコミュニケーションズ

事業内容：催事古物買取

設立：2021年3月

本社所在地：東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX ２階

東京営業所：東京都港区浜松町2-12-11 Bizflex浜松町 ２階

大阪オフィス：大阪府大阪市中央区南船場4-11-20 G-TERRACE SHINSAIBASHI ４階／７階



企業サイト：https://style030322.co.jp/

企業X：https://x.com/STYLE030322

サービスX：https://x.com/BRANDComJP