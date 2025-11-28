¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò´ë¶È¤ÎÎÏ¤Ç»Ù±ç¡ª´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç´óÉí¼õÉÕ¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁýÅÄ°ìºÈ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡× ¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´óÉí¥µ¥¤¥È¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÃÝ¸¶È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î´óÉíÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´óÉíÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹âÎð²½Î¨¤¬43¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³Åª¤ËÊë¤é¤»¤ë¤Þ¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤»º¶È¤ä¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢ÃÝ¸¶»Ô¤ÏÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¹ç¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤Á¡¢ÃÝ¸¶¤Ç¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÃÝ¸¶È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤Î¿ÍºâÍ¶Ã×¤äDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿Íºâ¤ò°éÀ®¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ÔÆâ¤Ç¤ÎÁà¶È¤ä¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1. ¤¿¤±¤Ï¤éDX»ö¶È¡Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡Ë ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¸øÊç¤·¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤¬»ÔÆâ¤ËÂÚºß¤·¤Ê¤¬¤é¼Â¾Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎËÜ»Ô¤Ø¤ÎµòÅÀÀßÃÖ¤ä¿·¤¿¤Ê¸ÛÍÑ¤Î¾ì¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£2. Ì¤Íè¤ÎDX¿Íºâ°éÀ®»ö¶È ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¼ã¼Ô¤È¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¿·µ»½Ñ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¯¶È¤äDX¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÔÆâ¤Î³Ø¹»¤Ç¤Î¹Ö±é¤ä½ÐÁ°¼ø¶È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¾ÍèÃÏ¸µ¤Ç²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£3. ½÷À¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸±þ±ç»ö¶È ÁêÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥óµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤Î¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡¦Æ¯¤¤¿¤¤¡×°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼Â¾Ú³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¤Î´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÃÝ¸¶»Ô¤Ï¡¢¹Åç¸©±è´ßÉô¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤È²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ½±ö¶È¤È¹Á¤Ç±É¤¨¤¿¤Þ¤Á¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢¡Ö°Â·Ý¤Î¾®µþÅÔ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¦¤µ¤®¤ÎÅç¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÂçµ×ÌîÅç¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÝ¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ÎÍÞÀ©¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÃÝ¸¶»Ô¤Þ¤Á¡¦¤Ò¤È¡¦¤·¤´¤ÈÁÏÀ¸¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»º¶È¡¦´Ñ¸÷¡¦Îò»ËÊ¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£https://kifuru.jp/projects/?type=lg&prefecture_id=34&lg_cd=34203
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ´óÉÕ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×
¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ´óÉÕ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î´óÉÕ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃµ¤·¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç´°·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·èºÑ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¸ýºÂ¿¶¹þ¢¨¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¢¨¸ýºÂ¾ðÊó¡Ê¶ä¹ÔµÚ¤Ó¸ýºÂÈÖ¹æÅù¡Ë¤Ï¡¢´óÉÕ¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£https://kifuru.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2008Ç¯¤ËGLOBAL EC COMPANY(GEC)¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢°ÊÍè¡¢EC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·¼ÌØ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢±¿±ÄÂå¹Ô¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¥âー¥ë¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎEC»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»ö¶È¤ä±Û¶EC¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤¦Ž¡¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÁýÅÄ°ìºÈ¡Ú½êºßÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡Û¢©860-0833¡¡·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÊ¿À®3ÃúÌÜ23-30 4F¡ÚÀßÎ©¡Û2008Ç¯8·î1Æü¡ÚURL¡Ûhttps://www.cyber-records.co.jp/¡ÚºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.cyber-records.co.jp/recruit_form