株式会社ニッポンダイナミックシステムズ(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：平山 武司 以下、当社)が提供する『ez-PCLogger』は、jinjer株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：CEO冨永 健)が提供するクラウド型勤怠管理システム『ジンジャー勤怠』との自動連携を開始しました。





jinjer×ez-PCLoggerが連携









■概要

本連携では、勤怠管理として『ジンジャー勤怠』を導入している企業に対して、『ez-PCLogger』で収集したPCのログオン＆ログオフ情報の自動連携を実現します。これにより、『ジンジャー勤怠』で社員が打刻した出勤・退勤時間と『ez-PCLogger』から自動連携されたPCのログオン＆ログオフ時間との乖離が自動的に判定され、サービス残業の検知など、従業員の勤務実態のより正確な把握が可能となります。なお、本連携は2025年11月1日より提供を開始しています。





連携概要イメージ









■『ジンジャー勤怠』の乖離チェック画面イメージ

赤枠の箇所にて、「ez-PCLogger」を通して取得したPCの起動・停止時刻を確認できます。また、青枠の箇所にて、PC起動・停止時刻と「ジンジャー勤怠」での出退勤時刻の差異を確認することが可能です。





乖離チェック画面イメージ









■『ez-PCLogger』について

『ez-PCLogger』は、客観的な記録として活用できるPCログオン＆ログオフ情報収集に特化した低コストなツールです(1名あたり月額108円[税抜]※ご利用人数100名までの場合)。データを集約するサーバは、クラウド／オンプレミスの選択が可能です。さまざまな勤怠管理システムと連携可能で、企業規模や業界を問わず、社員の自己申告による勤務報告の妥当性をチェックすることができます。また、2018年秋の販売開始から、早くも120,000ライセンスを突破。現在、多くのお客様にご採用いただいております。

※製品ページ： https://www.nds-tyo.co.jp/ez-pclogger/









■『ジンジャー勤怠』について

クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」は、シフト管理、有休管理、出勤・退勤管理、残業管理など、勤怠に関わる業務を効率化し、リアルタイムでの管理を可能にします。また、法改正があった際も、アップデートを自動でおこなうため、常に最新の労働基準に準拠した管理が可能です。「ジンジャー勤怠」を通して、人事労務担当者の業務を効率化し、企業の工数やコストの削減を実現します。

「ジンジャー勤怠」サイト： https://hcm-jinjer.com/kintai/









■株式会社ニッポンダイナミックシステムズについて

会社名： 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ

代表者： 代表取締役社長 平山 武司

所在地： ＜本社＞

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル

＜札幌オフィス＞

〒060-0051 北海道札幌市中央区南一条東4丁目8番地1 北海創成ビル7F

設立 ： 1969年8月

URL ： https://www.nds-tyo.co.jp/









■jinjer株式会社について

会社名 ： jinjer株式会社

代表者 ： 代表取締役社長CEO 冨永 健

所在地 ： 東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

URL ： https://jinjer.co.jp/

最新の求人一覧： https://jobs.jinjer.co.jp/position