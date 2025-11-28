株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、沖縄県恩納村の公立保育所2施設において、当社が展開している保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2025年12月1日から導入することをお知らせいたします。

恩納村によると、コドモンの導入により、職員の業務負担の軽減と保護者の満足度向上を図るとのことです。これにより、沖縄県内では計30自治体の保育・教育施設での普及が進んでいます。※県内の契約自治体数は2025年11月1日時点の情報です

■恩納村における導入の背景と目的

現状、恩納村の公立保育所では連絡帳や保育日誌、お便りの作成、写真共有などに課題がありました。また、保護者からの電話連絡も職員の業務負担となっていました。

【導入の目的】

・職員の業務負担の軽減 ・保護者の満足度向上

■恩納村で導入するコドモンのサービス

複数あるコドモンのサービスのうち、恩納村の公立保育所2施設で導入するのは下記のサービスです。

【1】保護者からの遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

登降園時間帯の遅刻・欠席・お迎え・延長などの連絡を、保護者がアプリから申請できます。保護者は簡単な操作で瞬時に園に報告することができ、園は電話対応することなくタブレット等でリアルタイムに受け取ることができます。保護者保育施設双方にとって利便性の高い機能です。

【2】お知らせ一斉配信

保護者への連絡は、クラスや園児を指定して連絡事項をテンプレートに記載するだけで、簡単に配信できます。情報はメールの他に、スマホの通知機能やアプリ内通知など、さまざまな方法で配信することができます。

【3】連絡帳

園児の様子を伝え合う連絡帳を電子化します。保護者はスマホアプリを使って、家庭での様子を選択形式で報告するため、最小限の手間で入力できます。園では、園での様子を写真も活用しながらフィードバックすることができます。

【4】登降園管理

園児の登降園時刻を、二次元コードをかざして打刻することで、出席簿等の作成や延長保育料計算の業務の自動化に繋がります。保護者は、スマホアプリを使用して登降園の状況を家族と共有することが可能です。

【恩納村担当者からのコメント】

「保護者への情報発信や連携強化、保育園業務の効率化が図られ、より良い保育につながることを期待しています」（恩納村 福祉課 大下さま）

■株式会社コドモンについて

