特定非営利活動法人 地域ひといき(大阪府高槻市・理事長：小林 聖司)はとある国からの暖かい想いを日本全国に繋ぐために活動しております。現在実施している「大阪・関西万博寄贈品プログラム」の一般公募期間を、11月30日(日)まで再延長することをお知らせいたします。





本プロジェクトについて多数のメディアに取り上げられ始めておりますが、想いが全国各地にまだまだ行き届いていない状況です。とある国の人たちが必死に伝えてきた大切な想いを、お世話になった日本の人たちに役立てて欲しい。その想いが今、多くの想いに繋がって、暖かい“想いの連鎖”を引き起こしています。





寄贈品(1)

寄贈品(2)





■公募期間を11月末日まで最終の再延長

とある国の日本の人たちのためにという暖かい想いに対して、日本全国から応募総数1,500件以上(11/27現在)が集まり、暖かい想いの連鎖反応が巻き起こり始めております。その想いに応えるべく、この度一般公募期間を準備可能な限界点まで延長し、11月末日まで延長することといたしました。









■全国各地から、集まる暖かい想いを持った人たちの一部を紹介

【茨城県】

DVや貧困、孤立といった困難な状況にある女性や子どもたちを支援し、衣食住や心のケアを通じて「もう一度前を向ける力」を届けています。





【東京都】

この活動を通じて、私は社会に「一人じゃない」ことを伝えていきたいです。具体的には、私は過去いじめを受けており、私と同じようにいじめを受けた人たちに、一人ぼっちで全て抱えなくても大丈夫だということを社会全体にもアピールしたいと思います。





【大阪府】

◎様々な理由で小・中学校に通えなかった生徒が本校に通ってくれている中で、学校らしい3年間を地域の方々との交流も通した形で育んでいければと思っています。





【鳥取県】

これから市民が主体となって参加できる新しい市民劇団の立ち上げを準備しています。演劇には、人の心に気づきを生み、社会の課題に光を当てる力があると考えており、地域のさまざまな人が参加できる文化活動として育てていきたいと思っています。





【愛媛県】

私たちは地域の子どもたちが安心して集まれる場所として週2回の子ども食堂を開いています。食事を作るだけでなく、話を聞いたり宿題を見たり、子どもが「ここに来てよかった」と思える時間づくりを大切にしています。





【大分県】

世界中で利用されているフリーソフトウェアの開発に当て、世界中の情報格差の是正を行いたい。





寄贈品(3)

寄贈品(4)





■寄贈備品の公開抽選日は12月6日(土)10:00～16:00

場所は大阪府高槻市トリシマホール※高槻市野見町6-8(定員1505名)にて開催。





【地域ひといき20周年記念講演会時に実施】

当日はとある国のパビリオンで使用された受付台が舞台上に鎮座し、万博の想い出を蘇らせてくれます。

小さな備品は当選後にそのまま持って帰っていただけます。

記念講演会も豪華な講師陣が勢ぞろい。

あなたの人生を変える1日がそこに。









■この活動が世界の愛のかけ橋をつなぎますように

応募総数1,500件の全てに目を通し、感じることは、この世界には多くの良い想いを持った人たちが居て、様々な場所で、世界を明るくしてくれているという事実です。世界をよく見ると、目の前にある、こういった人たちの何気ない笑顔、何気ない気づかいがあり、今まで、俯いて生きていた人たちがそれに気づき、顔を上げてそういった愛を与える側の人になっていく。そんな想いに気がつくプロジェクトになってきております。このプロジェクトが広がれば、人々が本能的に持っている純粋な利他の想いにみんなが気づき、世の中の悲しい事件や事故を防ぐことにも繋がると考えております。





支え合いの社会を





■大阪・関西万博寄贈品プログラム概要

＜申込み＞

寄贈品申込受付フォーム： https://select-type.com/e/?id=9vx3WzLXpyY

申込期限 ： 2025年11月30日(日)まで





子ども達が笑顔の社会を





■特定非営利活動法人地域ひといきについて

大阪府高槻市に於いて、保育園(大塚わくわく園)、学童保育(みらい・きぼう)、フリースクール(きずな)、等を運営しています。地域にいっぱいの笑顔が訪れるように、子どもたちが健やかに成長できるように、全力で地域と家庭を支援しています。