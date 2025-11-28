しまむら、12/ 4（木）より、三井ショッピングパーク ららぽーと横浜にて期間限定POP UP STOREがオープン！『ズートピア2』オリジナルデザインアイテムを先行販売！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、12月4日(木)より三井ショッピングパーク ららぽーと横浜にて期間限定POP UP STOREを出店いたします。

12月5日（金）より公開予定のディズニー・アニメーション最新作映画『ズートピア2』をモチーフにした、しまむらオリジナルのデザインアイテムや、インフルエンサー「halupi14」によるディズニーデザイン商品など多彩な企画をご用意しております。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■「LITTC(リトシー)」×「LINK＠(リンクアット)」商品を先行販売！

12/10（水）よりしまむら公式オンラインストア『しまむらパーク』にて販売するディズニー・アニメーション最新作映画『ズートピア2』をデザインに取り入れたオリジナル商品の一部を先行で販売いたします。子育て世代のママ・パパとつくる子ども服ブランド「LITTC」と、ディズニーをはじめとしたセレクトアイテムを展開するショップ「LINK＠」の大人気アイテムです。

＊店頭にてキャッシュレス決済でご購入いただけます。

＊商品によって数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

■インフルエンサー「halupi14」商品を先行販売！

12/10（水）より全国のしまむらとオンラインストア『しまむらパーク』にて販売するインフルエンサー「halupi14」さんがディズニーのキャラクターをモチーフにデザインした商品の一部を先行で販売いたします。

＊店頭にてキャッシュレス決済でご購入いただけます。

＊商品によって数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

■POP UP STORE概要

開催期間：2025年12月4日（木）～12月7日（日）

開催場所：三井ショッピングパーク ららぽーと横浜 1F アクタス前（神奈川県横浜市都筑区池辺町4035- 1）

営業時間：10：00～20：00（※土日祝日は21:00まで営業）

出店概要：子ども服ブランド「LITTC」とセレクトショップ「LINK＠」商品、インフルエンサー「halupi14」ディズニーデザイン商品の販売

販売方法：店頭販売商品はクレジットカードやバーコード決済をはじめとしたキャッシュレス決済でお買い上げいただけます。

■詳細情報について

本 POP UP STORE の情報につきましては、Instagram しまむら公式アカウント（＠grshimamura）にて随時配信いたします。ぜひご確認ください。

■しまむら公式アプリ・SNS はこちら

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日 10:00～17:00）