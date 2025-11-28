自然豊かなロケーションで特別な体験を提供するIWADO BASE(所在地：鳥取市福部町細川367、代表：上田 博隆、2025年度グッドデザイン賞受賞)は、冬季限定の特別プランとして、テント内にこたつを設置し、特製鍋料理を楽しむ「冬のこたつ×鍋プラン(1日2室限定)」の予約受付を開始いたしました。





併せて、お客様の利便性向上のためLINE公式アカウントの機能を強化。CAFEクーポンの配布やサウナ予約のデジタル化を行い、宿泊とサウナをお得に組み合わせられる割引制度も導入しました。





こたつで鍋を囲んで





■ 企画の背景

【冬の IWADO BASE を「丸ごと」楽しんでほしい】

「こたつキャンプに憧れるけれど、準備が大変」というお客様の声にお応えし、手ぶらで楽しめる「冬のこたつ×鍋プラン」を企画しました。さらに、「食事だけでなく、サウナやカフェ、宿泊もスムーズにお得に楽しみたい」というニーズに応え、LINEシステムの刷新と宿泊者特典を強化。「食べて、温まって、整って、泊まる」という IWADO BASE の魅力を丸ごと体験できる環境を整えました。









■ 「冬のこたつ×鍋プラン」の魅力

外は寒くても、テントの中はこたつでポカポカ。準備・片付け不要のプライベート空間で、特製鍋とお酒を囲む、至福の冬キャンプ体験を提供します。(1人8,800円／2～4名様用)









■ 【NEWS】もっと便利に、もっとお得に。3つの新トピック

1. LINE公式アカウントで「サウナ予約」がスムーズに

これまで以上に手軽にサウナをお楽しみいただけるよう、IWADO BASEのLINE公式アカウントからサウナの予約が可能になりました。思い立ったその時に、スマートフォンの操作だけで「整う」準備が完了します。





2. 友だち追加で「CAFEで使える無限クーポン」プレゼント

LINE公式アカウントを友だち追加していただいた方全員に、IWADO BASE内のCAFEで使える「100円～OFFクーポン」をプレゼントいたします。このクーポンは有効期限内に使うと「ずっと(何度でも)新しいクーポンがもらい続けることができる」特別なパスポートです。こたつプランの前のコーヒーブレイクや、翌朝の一杯にぜひご活用ください。





3. 宿泊者限定「サウナ1,000円OFF」

特典宿泊のお客様限定で、サウナ利用料が1,000円OFFになる割引特典を開始しました。「こたつ×鍋」で温まった後、さらにサウナでリフレッシュし、そのまま寝袋にくるまって眠る――。そんな贅沢なフルコースを、よりリーズナブルにお楽しみいただけます。









■ プラン・特典概要項目内容

【冬のこたつ×鍋プラン】

1名 8,800円(税込)／1日2室限定(2～4名)

テント内にこたつ席を設けています。特製鍋料理が含まれるほか、お酒の提供も可能です。

宿泊者特典サウナ利用料 1,000円OFF





【LINE友だち追加 特典】

(1) サウナの簡単予約機能

(2) CAFEでずっと使える100円～OFFクーポン進呈









■ 施設概要

施設名 ： IWADO BASE(イワドベース)

所在地 ： 鳥取市福部町細川367

アクセス ： 鳥取駅から→JR山陰本線福部駅(徒歩約30分)、

日交バス 細川(徒歩約10分)

鳥取砂丘から→車で5分、らっちゃんバス 岩戸口(徒歩約2分)

Instagram： @iwadobase









■ ご予約・お問い合わせ(LINE追加はこちら)

LINE公式アカウント： 添付の二次元コードからご登録ください

Webサイト ： https://iwadobase.jp/

電話 ： 0857-33-0303