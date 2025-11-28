ディスプレイ市場を震撼させる“スマホの巨大化”!?第四の家電ディスプレイ、『まるででっかいスマホ』を発売！

株式会社ドン・キホーテは、オリジナル商品ブランド「情熱価格」からスマホの手軽さと大型ディスプレイの視認性を兼ね備えた移動型スマートモニター『まるででっかいスマホ』を、11月28日（金）より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて順次販売を開始しました。













■“スマホの巨大化”から誕生した



「第四の家電ディスプレイ」



「まるででっかいスマホ」は、テレビでもPCモニターでもなく、“スマホそのものを巨大化した新たなデバイス”として開発された新商品です。リモートワークやおうち時間が浸透し家庭内の画面需要が多様化する中、従来のテレビ・タブレット・モニターなどの家庭用ディスプレイは役割が固定されており、大画面だが動かせない・自由度は高いが画面が小さい・作業向きだが操作性が低いという制限や課題もありました。



そこで当社は「スマホの手軽さ」と「大型ディスプレイの視認性」に着目し、スマホの操作性をそのまま27インチの大画面に拡張したことにより、課題を解決しながら各ディスプレイの利点を１つに統合させた“第四の家電ディスプレイ”が誕生しました。



これまで、テレビの“鑑賞”、タブレットの“操作”、モニターの“作業“と、生活の使用シーンに応じて使い分けていた家庭用ディスプレイが1台に集約された本商品を通じて、家事・仕事・娯楽などの室内生活をシームレスにする新たな生活価値を提供していきます。



■「でっかい」は正義！



Android OS×27インチ大型タッチパネル×可搬性＝使用用途∞



今年発売された移動可能なテレビ・モニターはテレビ用OS・webOS搭載の商品が多い中、当社商品はAndroid OSを搭載することによりスマホと同じ感覚でアプリを操作できます。レシピ動画を見ながら料理できるのはもちろん、アプリを通じてリアルタイムでテレビ番組を視聴することも可能です。台座には充電式バッテリーとキャスターを内蔵し、室内を自由に移動できる“可搬型モニター”の役割も果たし、リモートワーク時のサブモニター・Web会議などでも役立ちます。さらにカメラ＆マイクも搭載しているため、SNSなどでのLIVE配信も大画面で楽しめます。また、10万円前後してしまう人気スマホ・タブレットと比較して、本体価格87,978円(税込)と価格帯でも非常にコスパがいいのも特長です。



「27inchまるででっかいスマホ」詳細ページ：























・約17cmの高さ調整が出来るため立ち姿勢でも座った状態でも使用いただけます。



・液晶は使用コンテンツに合わせて縦横90°変更可能、角度調節は‐25°〜15°まで対応



・画面裏にはHDMI、USB Type-C、USB Type-A端子を接続できるようになっています。



■開発担当者のコメント















「まるででっかいスマホ」は、Android15を搭載した27型の大型タッチディスプレイと、非常に当社らしい商品になったと自負しております。SIMは挿入できず、通話機能がないので「スマホ」ではありませんが、普段スマホで利用しているアプリは一通り利用いただけます。これまでスマホの小さな画面でSNS配信をしていた方にはもちろん、Webでの会議・プレゼンなどのビジネスシーンでも幅広くご使用いただける商品になっています！



PB AV家電開発担当 鷲津さん



■商品情報















