商業用電気ボイラー 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月17に「商業用電気ボイラー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。商業用電気ボイラーに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
商業用電気ボイラー市場の概要
商業用電気ボイラー 市場に関する当社の調査レポートによると、商業用電気ボイラー 市場規模は 2035 年に約 46.5 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 商業用電気ボイラー 市場規模は約 21.4 億米ドルとなっています。商業用電気ボイラー に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、業務用電気ボイラー市場シェアの拡大は、化石燃料ボイラーの段階的廃止と公的支援の排除によるものです。化石燃料ボイラーの段階的廃止は、電気ボイラーの魅力的な需要基盤を生み出すと期待されています。さらに、国の建築物脱炭素化規則は、化石燃料ボイラーに不利な厳格な規制の枠組みを作り、公的資金を削減することになりそうです。
例えば、EUの改訂版EPBD指令は、支援と補助金の受給資格を低炭素暖房オプションに結び付けています。さらに、業務用ボイラーにおける電化とハイブリッドソリューションの需要の加速は、化石燃料ボイラーの段階的廃止を強調したEUのRePowerEU付属書からも明らかです。これらの規則は、政策立案者の選好を、商業ビル所有者に圧力をかける調達と補助金のシグナルへと転換させる準備を整えています。
商業用電気ボイラーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/commercial-electric-boiler-market/590641848
業務用電気ボイラーの市場調査では、送電網の脱炭素化の加速と再生可能エネルギーの増加により、市場シェアが拡大し、電気暖房のライフサイクル排出量が削減されることも明らかになりました。さらに、政策と企業の調達において低炭素暖房が重視されるようになるにつれ、国の送電網の脱炭素化と再生可能エネルギー容量の拡大に伴い、電気ボイラーは予測期間中にさらに魅力的なものになると予想されます。
さらに、IEAの「再生可能エネルギー2023」では、同年の再生可能エネルギー容量の年間増加量が約510GWに達し、過去20年間で最も高い成長率を示したと強調されています。さらに、送電網の炭素強度が低下するにつれて、総所有コスト（TCO）と企業の持続可能性が重要な技術の融合を生み出し、市場の継続的な拡大を促進すると期待されています。
しかし、厳格な試験手順と厳格な基準が今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。メーカーは地域によって異なる厳格な規制を遵守する必要があります。その結果、投資回収期間の長期化と多額の投資が必要となり、投資対効果（ROI）が保証されないまま市場の成長が抑制されることになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335595&id=bodyimage1】
商業用電気ボイラー市場セグメンテーションの傾向分析
商業用電気ボイラー市場の概要
商業用電気ボイラー 市場に関する当社の調査レポートによると、商業用電気ボイラー 市場規模は 2035 年に約 46.5 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 商業用電気ボイラー 市場規模は約 21.4 億米ドルとなっています。商業用電気ボイラー に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、業務用電気ボイラー市場シェアの拡大は、化石燃料ボイラーの段階的廃止と公的支援の排除によるものです。化石燃料ボイラーの段階的廃止は、電気ボイラーの魅力的な需要基盤を生み出すと期待されています。さらに、国の建築物脱炭素化規則は、化石燃料ボイラーに不利な厳格な規制の枠組みを作り、公的資金を削減することになりそうです。
例えば、EUの改訂版EPBD指令は、支援と補助金の受給資格を低炭素暖房オプションに結び付けています。さらに、業務用ボイラーにおける電化とハイブリッドソリューションの需要の加速は、化石燃料ボイラーの段階的廃止を強調したEUのRePowerEU付属書からも明らかです。これらの規則は、政策立案者の選好を、商業ビル所有者に圧力をかける調達と補助金のシグナルへと転換させる準備を整えています。
商業用電気ボイラーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/commercial-electric-boiler-market/590641848
業務用電気ボイラーの市場調査では、送電網の脱炭素化の加速と再生可能エネルギーの増加により、市場シェアが拡大し、電気暖房のライフサイクル排出量が削減されることも明らかになりました。さらに、政策と企業の調達において低炭素暖房が重視されるようになるにつれ、国の送電網の脱炭素化と再生可能エネルギー容量の拡大に伴い、電気ボイラーは予測期間中にさらに魅力的なものになると予想されます。
さらに、IEAの「再生可能エネルギー2023」では、同年の再生可能エネルギー容量の年間増加量が約510GWに達し、過去20年間で最も高い成長率を示したと強調されています。さらに、送電網の炭素強度が低下するにつれて、総所有コスト（TCO）と企業の持続可能性が重要な技術の融合を生み出し、市場の継続的な拡大を促進すると期待されています。
しかし、厳格な試験手順と厳格な基準が今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。メーカーは地域によって異なる厳格な規制を遵守する必要があります。その結果、投資回収期間の長期化と多額の投資が必要となり、投資対効果（ROI）が保証されないまま市場の成長が抑制されることになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335595&id=bodyimage1】
商業用電気ボイラー市場セグメンテーションの傾向分析