給食業界初！ゴディバ監修の特別メニューを全国の受託事業所で提供

エームサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 周）は、ベルギーで誕生したプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」と初めてコラボレーションし、特別メニューを2025年12月から2026年3月末まで、全国の社員食堂や学生食堂など当社グループ（エームサービス株式会社および株式会社メフォス）の受託事業所にて季節限定で提供します。