こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』にヤマハ発動機の新ゲーム、「のって みつけて だいぼうけん！」が11月28日（金）より登場！
ヤマハ発動機株式会社は、11月28日（金）より、株式会社キッズスター（以下「キッズスター」）が提供する子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド（https://www.kidsstar.co.jp/gokkoland）』に新ゲーム「のって みつけて だいぼうけん！」を出店します。
当社は、世界中の人々の感動創造に貢献する企業として、バイクをはじめ、ボートや電動アシスト自転車、電動車いすなど、数々のプロダクトを生み出してきました。移動をすることの楽しさや、新しい出会い、世界の広がりを体感してほしいという想いから、『ごっこランド』への出店が実現しました。
「のって みつけて だいぼうけん！」は、ヤマハ発動機の主要製品であるバイク（陸）とボート（海）の操縦体験をテーマとし、子どもたちが乗り物を通じて、冒険の楽しさや発見の喜びを体験できる直感的な操作が特徴のランゲームです。
プレイヤーはまず、バイクかボートの乗り物を選択し、冒険に出発します。ゲームの基本的な操作には、ジャイロ機能を採用しており、スマートフォンやタブレットの端末を左右に動かすことで、乗り物の操作が可能です。
冒険の道中には、様々なアイテムが登場し、視点を動かすまで何に出会えるか分からないわくわく感を演出しています。2回目以降のプレイより、春・夏・秋・冬の4つのステージを選択できるため、桜やどんぐりなど季節に合わせたアイテムをはじめ約80種類のアイテムを収集することができます。発見したアイテムは「であいずかん」に記録され、図鑑を充実させる楽しさも体験できます。
リアルを追求した乗り物デザインと安全・安心への配慮
本ゲームでは、企業監修ならではの細部までこだわったデザインと、実社会での安全意識を育むための描写に細心の注意を払っています。
バイク搭乗キャラクターはヘルメット（フルフェイス型で顔は透過して見える仕様）を、ボート搭乗キャラクターはライフジャケットを、着用しています。
◼️ヤマハ発動機の「のって みつけて だいぼうけん！」プレイ動画（YouTube『ごっこランド』チャンネル）https://youtu.be/B_2nFfEic30
◼️担当者からのコメント
ヤマハ発動機株式会社
クリエイティブ本部 ブランドマーケティング部 加藤雄大
私たちヤマハ発動機は、製品やサービスを通じて「生活を楽しむことで暮らしが豊かになる」ことを目指しています。バイクやボートはうまく操って乗りこなすには練習が必要な乗り物ですが、だからこそ乗りこなした時には達成感があり、自分の足では行けない新しい景色に出会える喜びがあります。そんなワクワクを多くの子どもたちにも体験してほしいと考え、ごっこランドに出店しました。ごっこランドであれば免許なしでも、ゲームで気軽に疑似体験ができ、スピード感や冒険のワクワクを味わうことができます。一緒にバイクやボートに乗って、まだ見ぬ景色とワクワクに出会う冒険の旅に出かけましょう！
▼今すぐヤマハ発動機の「のって みつけて だいぼうけん！」で遊んでみよう！
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機株式会社 ブランドマーケティング部 ブランドデザイングループ
0538-32-1150