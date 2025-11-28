本の要約サービス「flier」 2025年 最も読まれた「ビジネス書」は『頭のいい人が話す前に考えていること』！「著者」は心理学者の内藤誼人さんが1位に ～引き続き「言語化」テーマも根強い人気～
累計会員数128万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、11月28日に2025年におけるビジネス書の人気ランキングを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335548&id=bodyimage1】
「2025年 最も読まれたビジネス書ランキング」第１位は、『頭のいい人が話す前に考えていること』（安達裕哉／ダイヤモンド社）。コミュニケーションという、幅広い仕事に効くテーマ、「誰でも頭のいい人になれる！」と銘打つハードルの低さもあり、2023年春に刊行されたベストセラーが多くの支持を背景に1位に輝きました！
昨年「今年の新語2024」大賞をとった「言語化」をテーマとした書籍の人気も根強く、『人は話し方が９割』『上手に「説明できる人」と「できない人」の習慣』『こうやって頭のなかを言語化する。』も上位にランクインしました。またTOP10を見てみると、昨今のタイパの揺り戻しともいえる、真に豊かな「時間の使い方」への興味・関心も表れています。『世界の一流は「休日」に何をしているのか』『DIE WITH ZERO』を読んだ読者はまさに、人生における投資に着目したのかもしれません。
また、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」総合グランプリ受賞の『部下をもったらいちばん最初に読む本』も、人間の基本的欲求に立ち返りつつ、チームメンバーが自発的に動きたくなる技術を教えてくれるマネジャーの必読書として注目が続いています。
「2025年 最も読まれた著者ランキング」で1位に輝いたのは、心理学者の内藤誼人さんです！『「なまけもの」のやる気スイッチ』『ライフハック１００』（総合法令出版）などのように、科学に裏づけられた習慣術、ライフハックをやさしく解説してくれる本が多く、flierのユーザーからも好評を博しました。
■「2025年 最も読まれたビジネス書ランキング」
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2024年12月1日～2025年11月15日です。
【順位：『書籍名』（著者名／出版社名）】
1位：『頭のいい人が話す前に考えていること』（安達裕哉／ダイヤモンド社）
2位：『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（越川慎司／クロスメディア・パブリッシング）
3位：『DIE WITH ZERO』（ビル・パーキンス,児島修（訳）／ダイヤモンド社）
4位：『部下をもったらいちばん最初に読む本』（橋本拓也／アチーブメント出版）
5位：『君たちはどう生きるか』（吉野源三郎／岩波書店）
6位：『人は話し方が９割』（永松茂久／すばる舎）
7位：『朝１分、人生を変える小さな習慣』（リュ・ハンビン,小笠原藤子（訳）／文響社）
8位：『イシューからはじめよ［改訂版］』（安宅和人／英治出版）
9位：『上手に「説明できる人」と「できない人」の習慣』（鶴野充茂／明日香出版社）
10位：『こうやって頭のなかを言語化する。』（荒木俊哉／PHP研究所）
ビジネス書ランキング１位『頭のいい人が話す前に考えていること』の
著者 安達裕哉氏からのコメント
『頭のいい人が話す前に考えていること』を、この一年で最も読まれた一冊として選んでいただき、心より感謝申し上げます。
2025年は、生成AIの普及によって、さらに働き方が大きく変化しましたが、その中でむしろ価値が増したのは文書作成よりも「対人能力」だったのではないかと思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335548&id=bodyimage1】
「2025年 最も読まれたビジネス書ランキング」第１位は、『頭のいい人が話す前に考えていること』（安達裕哉／ダイヤモンド社）。コミュニケーションという、幅広い仕事に効くテーマ、「誰でも頭のいい人になれる！」と銘打つハードルの低さもあり、2023年春に刊行されたベストセラーが多くの支持を背景に1位に輝きました！
昨年「今年の新語2024」大賞をとった「言語化」をテーマとした書籍の人気も根強く、『人は話し方が９割』『上手に「説明できる人」と「できない人」の習慣』『こうやって頭のなかを言語化する。』も上位にランクインしました。またTOP10を見てみると、昨今のタイパの揺り戻しともいえる、真に豊かな「時間の使い方」への興味・関心も表れています。『世界の一流は「休日」に何をしているのか』『DIE WITH ZERO』を読んだ読者はまさに、人生における投資に着目したのかもしれません。
また、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」総合グランプリ受賞の『部下をもったらいちばん最初に読む本』も、人間の基本的欲求に立ち返りつつ、チームメンバーが自発的に動きたくなる技術を教えてくれるマネジャーの必読書として注目が続いています。
「2025年 最も読まれた著者ランキング」で1位に輝いたのは、心理学者の内藤誼人さんです！『「なまけもの」のやる気スイッチ』『ライフハック１００』（総合法令出版）などのように、科学に裏づけられた習慣術、ライフハックをやさしく解説してくれる本が多く、flierのユーザーからも好評を博しました。
■「2025年 最も読まれたビジネス書ランキング」
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2024年12月1日～2025年11月15日です。
【順位：『書籍名』（著者名／出版社名）】
1位：『頭のいい人が話す前に考えていること』（安達裕哉／ダイヤモンド社）
2位：『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（越川慎司／クロスメディア・パブリッシング）
3位：『DIE WITH ZERO』（ビル・パーキンス,児島修（訳）／ダイヤモンド社）
4位：『部下をもったらいちばん最初に読む本』（橋本拓也／アチーブメント出版）
5位：『君たちはどう生きるか』（吉野源三郎／岩波書店）
6位：『人は話し方が９割』（永松茂久／すばる舎）
7位：『朝１分、人生を変える小さな習慣』（リュ・ハンビン,小笠原藤子（訳）／文響社）
8位：『イシューからはじめよ［改訂版］』（安宅和人／英治出版）
9位：『上手に「説明できる人」と「できない人」の習慣』（鶴野充茂／明日香出版社）
10位：『こうやって頭のなかを言語化する。』（荒木俊哉／PHP研究所）
ビジネス書ランキング１位『頭のいい人が話す前に考えていること』の
著者 安達裕哉氏からのコメント
『頭のいい人が話す前に考えていること』を、この一年で最も読まれた一冊として選んでいただき、心より感謝申し上げます。
2025年は、生成AIの普及によって、さらに働き方が大きく変化しましたが、その中でむしろ価値が増したのは文書作成よりも「対人能力」だったのではないかと思います。