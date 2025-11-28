新製品 Threadripper Pro 9000WX/7000WX & TRX50 搭載,2*G5 PCIe（X16）バス, CEM5補助電源装備 WS「Acutus 5908TB」シリーズのご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、AMD Zen5 Ryzen Threadripper Pro 9000WX/7000WXと AMD TRX50 PCHを搭載し、EXPO/XMPにより7600MT/sまでのオーバークロックメモリーを、最大1TBまで接続可能なワークステーション「Acutus 5908TB」シリーズの販売を2025年12月より開始いたします。
2本のダブルスロットGPU対応G5 PCIe（X16）バスと2*CEM5.0 （12VHPWR） 補助電源を装備し、100V入力時に1300W、200V入力時に1600W出力が得られる大容量電源は、2基の（12+4）ピン 12VHPWR補助電源コネクターと2基の（6+2）ピン12V PCIe補助電源コネクターを装備して、マルチGPU環境をサポートします。
ネットワーク機能として、デュアル10GbE LANポートを装備し、Windows系OS、Linux系OS, 仮想化OSでの運用が可能です。
CPUを大容量CPUファンで冷却する空冷仕様モデルと、OC動作のCPUをフルサポートする長寿命AIO水冷ユニットで冷却する水冷仕様モデルとが用意されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334099&id=bodyimage1】
◆AMD Threadripper/Pro 9000/7000 WX搭載◆
sTR5（LGA-4844）ソケットのAMD Threadripper Pro 9000WX/7000WX CPUを搭載したワークステーションで、13基の3.5インチベイと、2基の2.5インチベイを装備し、筐体全面の通気孔によりOC動作に必要な高い換気能を実現しています。
AMDターボコア技術（AMD Turbo Core-Technology）、AMD Precision Boost 2技術、AMD仮想化技術（AMD Virtualization Technology：AMD-V）など最新技術をサポートし、Windows系OS、Linux系OS, 仮想化OSでの運用が可能です。
AMD同時マルチスレッド技術（AMD Simultaneous Multi-Threading: AMD SMT）により、最大96コア192スレッドの64bit並列演算処理が可能です。（1）
CPUに直結した288ピンDDR5 DIMMソケット4本には、最大1TBまでの5200MT/s ECC R-DIMM またはECC 3DS R-DIMMが実装可能で、EXPO/XMP対応の7600MT/sまでのオーバークロクメモリーが利用できます。
G5 PCIe（X16）バス2本とG5 PCIe（X8）バス2本、G4 PCIe（X4）接続M.2ソケット2基が直接CPUに接続されています。
◆AMD TRX50チップセット◆
AMD Threadripper/Pro 90007000 WX/X CPUを搭載した、HEDT/WSチップセットAMD TRX50 PCHを搭載しまいます。
ストレージ機能として4ポートの6G SATAポートと、G4 PCIe（X8） 接続MCIOポートが接続されています。
◆ストレージ機能◆
オンボードの4チャンネル6G SATAポートは、AMD RAIDxpert2 によるRAID 0,1,5,10のサポートが可能です。（2）
12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラにより、SASドライブの使用、RAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護、ホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、キャッシュデータのバッテリーバックアップなどの管理機能が可能になります。
◆グラフィックス機能/GPU対応◆
Aspeed AST2600 BMCチップからのVGAポートは、4GB DDR4 VRAMを装備し、1900 x 1200dpiの2Dグラフィックスに対応しています。動画編集や3Dレンダリング、工業デザイン、AI、ディープラーニング、科学研究用HPCプラットフォームとして、2基までのシングル/ダブルスロットGPUまたは1基のトリプルスロットGPUが搭載可能です。（3）
◆ネットワーク機能◆
CPUに接続されるBroadcom BCM57416コントローラによるデュアル10GbE LANポートは、IEEE802.3an規格に準拠し、VM密度を向上するTruFlowオフロードエンジンを内蔵しています。NCSI、PXE、SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE、SDN、NFVをサポートし、仮想化OS VMWare ESXi 8.0u2での優れたパフォーマンスを発揮します。
2本のダブルスロットGPU対応G5 PCIe（X16）バスと2*CEM5.0 （12VHPWR） 補助電源を装備し、100V入力時に1300W、200V入力時に1600W出力が得られる大容量電源は、2基の（12+4）ピン 12VHPWR補助電源コネクターと2基の（6+2）ピン12V PCIe補助電源コネクターを装備して、マルチGPU環境をサポートします。
ネットワーク機能として、デュアル10GbE LANポートを装備し、Windows系OS、Linux系OS, 仮想化OSでの運用が可能です。
CPUを大容量CPUファンで冷却する空冷仕様モデルと、OC動作のCPUをフルサポートする長寿命AIO水冷ユニットで冷却する水冷仕様モデルとが用意されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334099&id=bodyimage1】
◆AMD Threadripper/Pro 9000/7000 WX搭載◆
sTR5（LGA-4844）ソケットのAMD Threadripper Pro 9000WX/7000WX CPUを搭載したワークステーションで、13基の3.5インチベイと、2基の2.5インチベイを装備し、筐体全面の通気孔によりOC動作に必要な高い換気能を実現しています。
AMDターボコア技術（AMD Turbo Core-Technology）、AMD Precision Boost 2技術、AMD仮想化技術（AMD Virtualization Technology：AMD-V）など最新技術をサポートし、Windows系OS、Linux系OS, 仮想化OSでの運用が可能です。
AMD同時マルチスレッド技術（AMD Simultaneous Multi-Threading: AMD SMT）により、最大96コア192スレッドの64bit並列演算処理が可能です。（1）
CPUに直結した288ピンDDR5 DIMMソケット4本には、最大1TBまでの5200MT/s ECC R-DIMM またはECC 3DS R-DIMMが実装可能で、EXPO/XMP対応の7600MT/sまでのオーバークロクメモリーが利用できます。
G5 PCIe（X16）バス2本とG5 PCIe（X8）バス2本、G4 PCIe（X4）接続M.2ソケット2基が直接CPUに接続されています。
◆AMD TRX50チップセット◆
AMD Threadripper/Pro 90007000 WX/X CPUを搭載した、HEDT/WSチップセットAMD TRX50 PCHを搭載しまいます。
ストレージ機能として4ポートの6G SATAポートと、G4 PCIe（X8） 接続MCIOポートが接続されています。
◆ストレージ機能◆
オンボードの4チャンネル6G SATAポートは、AMD RAIDxpert2 によるRAID 0,1,5,10のサポートが可能です。（2）
12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラにより、SASドライブの使用、RAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護、ホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、キャッシュデータのバッテリーバックアップなどの管理機能が可能になります。
◆グラフィックス機能/GPU対応◆
Aspeed AST2600 BMCチップからのVGAポートは、4GB DDR4 VRAMを装備し、1900 x 1200dpiの2Dグラフィックスに対応しています。動画編集や3Dレンダリング、工業デザイン、AI、ディープラーニング、科学研究用HPCプラットフォームとして、2基までのシングル/ダブルスロットGPUまたは1基のトリプルスロットGPUが搭載可能です。（3）
◆ネットワーク機能◆
CPUに接続されるBroadcom BCM57416コントローラによるデュアル10GbE LANポートは、IEEE802.3an規格に準拠し、VM密度を向上するTruFlowオフロードエンジンを内蔵しています。NCSI、PXE、SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE、SDN、NFVをサポートし、仮想化OS VMWare ESXi 8.0u2での優れたパフォーマンスを発揮します。