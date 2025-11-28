新製品 Threadripper Pro 9000WX/7000WX & TRX50 搭載,2*G5 PCIe（X16）バス, CEM5補助電源装備 WS「Acutus 5908TA」シリーズのご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、AMD Zen5 Ryzen Threadripper Pro 9000WX/7000WXと AMD TRX50 PCHを搭載し、EXPO/XMPにより7600MT/sまでのオーバークロックメモリーを、最大1TBまで接続可能なワークステーション「Acutus 5908TA」シリーズの販売を2025年12月より開始いたします。
2本のダブルスロットGPU対応G5 PCIe（X16）バスと2*CEM5.0 （12VHPWR） 補助電源を装備し、100V入力時に1300W、200V入力時に1600W出力が得られる大容量電源は、2基の（12+4）ピン 12VHPWR補助電源コネクターと2基の（6+2）ピン12V PCIe補助電源コネクターを装備して、マルチGPU環境をサポートしています。
ネットワーク機能として、10GbE＋2.5GbE LANポートと、WiFi 6E モジュールによる無線LANを装備しています。CPUを大容量CPUファンで冷却する空冷仕様モデルと、OC動作のCPUをフルサポートする長寿命AIO水冷ユニットで冷却する水冷仕様のモデルとが用意されています。
◆AMD Threadripper/Pro 9000/7000 WX搭載◆
sTR5（LGA-4844） ソケットの AMD Threadripper Pro 9000WX/7000WX CPUを搭載したワークステーションで、13基の3.5インチベイと、2基の2.5インチベイを装備しています。筐体全面の通気孔が、安定したオーバークロック動作に不可欠な優れた換気性を発揮します。
AMDターボコア技術（AMD Turbo Core-Technology）、AMD Precision Boost 2技術、AMD仮想化技術（AMD Virtualization Technology：AMD-V）などの最新技術をサポートし、AMD同時マルチスレッド技術（AMD Simultaneous Multi-Threading: AMD SMT）により、最大96コア192スレッドの64bit並列演算処理が可能です。（1）
CPUに直結した288ピンDDR5 DIMMソケット4本には、最大1TBまでの4800MT/s ECC RDIMM またはECC 3DS RDIMMが実装可能で、EXPO/XMP対応の7600MT/sまでのオーバークロクメモリーが利用できます。
拡張機能として、G5 PCIe（X16） バス2本と各1本のG5 PCIe（X8） バス、G4 PCIe（X8） バス、G4 PCI（X4） バス、G5 PCIe（X4） 接続M.2ソケット1基、G5 PCIe（X4） MCIOポート1基がCPUに接続されています。
◆AMD TRX50チップセット◆
AMD Threadripper/Pro 90007000 WX/X CPUを搭載した、HEDT/WSチップセットAMD TRX50 PCHを搭載しまいます。
ストレージ機能として4ポートの6G SATAポートと、8台の6G SATAドライブが接続可能なG4 PCIe接続SlimSASポート、G4 PCIe（X4）接続 M.2ソケットおよびWiFiモジュール用G4 PCIe（X2）接続 Eキー M.2ソケットが接続されています。
◆ストレージ機能◆
オンボードの12チャンネル6G SATAポートは、AMD RAIDxpert2 によるRAID 0,1,5,10のサポートが可能です。（2）
12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラにより、SASドライブの使用、RAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護、ホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、キャッシュデータのバッテリーバックアップなどの管理機能が可能になります。
◆グラフィックス機能/GPU対応◆
3ポートのMini-DisplayPort 1.4を備えたNVIDIA Quadro T4 4GB GDDR6グラフィックスカードを標準装備しています。
2基までのシングル/ダブルスロットGPUまたは1基のトリプルスロットGPUが搭載可能で、動画編集や3Dレンダリング、工業デザイン、AI、ディープラーニング、科学研究用HPCプラットフォームとして、マルチGPU環境が構築できます。（3）
2本のダブルスロットGPU対応G5 PCIe（X16）バスと2*CEM5.0 （12VHPWR） 補助電源を装備し、100V入力時に1300W、200V入力時に1600W出力が得られる大容量電源は、2基の（12+4）ピン 12VHPWR補助電源コネクターと2基の（6+2）ピン12V PCIe補助電源コネクターを装備して、マルチGPU環境をサポートしています。
ネットワーク機能として、10GbE＋2.5GbE LANポートと、WiFi 6E モジュールによる無線LANを装備しています。CPUを大容量CPUファンで冷却する空冷仕様モデルと、OC動作のCPUをフルサポートする長寿命AIO水冷ユニットで冷却する水冷仕様のモデルとが用意されています。
