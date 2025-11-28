新製品 Threadripper Pro 9000WX/7000WX & WRX90 搭載,6*G5 PCIe（X16）バス,CEM5補助電源装備 WS「Acutus 5904WA」シリーズのご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、AMD Zen5 Ryzen Threadripper Pro 9000WX/7000WXおよびThreadripper 9000X/7000Xと AMD WRX90 PCHを搭載し、EXPO/XMPにより7600MT/sまでのオーバークロックメモリーをサポートしたハイエンド ワークステーション「Acutus 5904WA」シリーズの販売を2025年12月より開始いたします。
6本のG5 PCIe（X16）バスと2*CEM5.0 （12VHPWR） 補助電源を装備し、100V入力時に1300W、200V入力時に1600W出力が得られる大容量電源は、2基の（6+2）ピン12V PCIe補助電源コネクターと、2基の（12+4）ピン 12VHPWR補助電源コネクターを装備して、マルチGPU環境をサポートしています。
CPUを大容量CPUファンで冷却する空冷仕様モデルと、OC動作のCPUをフルサポートする長寿命AIO水冷ユニットで冷却する水冷仕様のモデルとが用意されています。
◆AMD Threadripper/Pro 9000/7000 WX/X搭載◆
sTR5（LGA-4844）ソケットのAMD Threadripper Pro 9000WX/7000WX および Threadripper 9000X/7000X CPUを搭載したワークステーションで、サイドパネルは吸音・防振材でデッドニングされ、フロントパネルは騒音減衰構造になっています。3.5/2.5インチドライブ2台と2.5インチドライブ2台が接続可能です。
AMDターボコア技術（AMD Turbo Core-Technology）、AMD Precision Boost 2技術、AMD仮想化技術（AMD Virtualization Technology：AMD-V）などの最新技術をサポートし、AMD同時マルチスレッド技術（AMD Simultaneous Multi-Threading: AMD SMT）により、最大96コア192スレッドの64bit並列演算処理が可能で、動画編集や3Dレンダリングなど、マルチコアCPUが有利な専門性の高いクリエイティブな作業の効率を大幅に向上します。（1）
CPUに直結した288ピンDDR5 DIMMソケット8本には、最大2TB 5200MT/sのECC R-DIMM またはECC 3DS R-DIMMが実装可能で、EXPO/XMP対応の7600MT/sまでのオーバークロクメモリーが利用できます。
拡張機能として、G5 PCIe5.0（X16）バス6本、PCIe5.0（X8）バス1本、G5 PCIe（X4） M.2ソケット1基、G4 CIe（X4） SlimSASコネクター2基、G5 PCIe（X4） MCIO/4*6G SATAコネクター2基などが直接CPUに接続されています。
◆AMD WRX90チップセット◆
sTR5ソケット対応のThreadripper Pro 9000/7000 WX/Xを使用したHEDT/WSシステム向けチップセットAMD WRX90 PCHを搭載しています。 ストレージ機能として4ポートの6G SATAポート、G4 PCIe（X4） M.2 SSDソケット、PCIe4.0（X4） SlimSASポートが接続され、補助I/OポートとしてUSB3.2 Gen2x2/USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1/USB2.0ポートが接続されています。
◆ストレージ機能◆
オンボードの6G SATAポートは、AMD RAIDxpert2 によるRAID 0,1,5,10のサポートが可能です。（2）
12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラにより、SASドライブの使用、RAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護、ホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、キャッシュデータのバッテリーバックアップなどの管理機能が可能になります。
◆グラフィックス機能◆
Aspeed AST2600 BMCチップからのビデオ信号は、DisplayPort 1.1aポートに出力されます。512GB DDR4 VRAMを装備し、1900 x 1200dpi @60Hzの2Dグラフィックスに対応します。
6本のG5 PCIe（X16）バスと2*CEM5.0 （12VHPWR） 補助電源を装備し、100V入力時に1300W、200V入力時に1600W出力が得られる大容量電源は、2基の（6+2）ピン12V PCIe補助電源コネクターと、2基の（12+4）ピン 12VHPWR補助電源コネクターを装備して、マルチGPU環境をサポートしています。
CPUを大容量CPUファンで冷却する空冷仕様モデルと、OC動作のCPUをフルサポートする長寿命AIO水冷ユニットで冷却する水冷仕様のモデルとが用意されています。
