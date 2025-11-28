Biel Crystal、ベトナムにおける先駆的な自動車生産ラインで統合された未来を創出

香港、2025年11月28日 /PRNewswire/ -- Biel Crystalは東南アジアにおける自動車サプライ・チェーンの再定義を目指します。従来の体制を超えた戦略的飛躍として、ハイフォンに新設する同社の拠点には、地域初となる画期的な統合生産ラインが設置されます。この生産ラインでは、自動車用カバー・ガラス（CG）とスマート・コックピット・ディスプレイ・モジュール全体の両方を同一施設内で製造可能です。



Biel Crystal Vietnam



ベトナム生産ラインは既に、欧州、米国、日本、韓国の主要自動車メーカーからプロジェクト指名を獲得しています。

2026年稼働予定のこのシームレスな「CGからモジュールまで（CG-to-Module）」という生産体制は、スマート化が進む電気自動車に対する世界的な需要急増への直接的な対応であり、Biel Crystalを単なるサプライヤーではなく、業界進化における中核的パートナーとして位置づけるものです。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com