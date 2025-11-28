Xinhua Silk Road：12月、海南で人材交流会議を開催へ

北京、2025年11月28日 /PRNewswire/ --第2回中国（海南）国際人材交流会議が、12月6日から7日にかけて、中国南部の海南省の省都・海口市で開催されると、現地当局が火曜日に発表しました。

「特別通関業務を支援し、共に人材ハブを構築する」をテーマとする今回のイベントは、海南省が12月18日に全島で特別通関業務を本格開始する直前に開催される、海南史上最大規模の人材交流イベントとなります。この会議は、海南省が進める100万人人材誘致行動計画の最終年とも重なっています。

海南省人材管理局のZhang Yuhui局長は、この重要な時期に会議を開催することは、海南が人材および技術革新のハブを構築し、開かれた柔軟な人材政策をさらに改善していくという強い決意を示すものだと述べました。

主催者によると、本会議は成果の発信、融合の促進及び協力の拡大という3つの分野に重点を置いて開催される予定です。行動計画の主要成果を発表し、自由貿易港（FTP）の発展に対する専門人材の貢献を強調するとともに、今後の政策方向性を示す予定です。

イベントでは、種子育種、深海技術、宇宙産業、デジタル経済、グリーン・低炭素開発などの主要分野における交流プラットフォームが設けられ、対話や知識共有、研究成果の事業化を促進し、人材と産業のより深い融合を図ります。

海南の独自の生態的優位性と自由貿易港（FTP）の政策枠組みを活かし、本会議では、協調的な人材誘致、政策の連携、資源共有を通じて、広東・香港・マカオ大湾区（GBA）など他地域とのさらなる協力強化も推進します。

Zhang局長は、今年の会議はハイレベルの参加者が集まり、分野横断的な融合が進むだけでなく、国際的な視野も備えていると述べました。高官や各分野の主要専門家、国際機関および多国籍企業の代表者が出席する予定です。

講演会や業界マッチングセッション、採用イベントなど一連の活動を通じて、主要産業団地と高度人材との協力関係を促進します。本会議では、多言語コミュニケーションチャネルを活用して国際的なリーチを拡大し、海南が世界中から人材を惹きつける力を高めます。

オリジナルリンク: https://en.imsilkroad.com/p/348500.html

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com