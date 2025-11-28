xTool、真の「ガラス加工マスター」となる超精密レーザー「F2 Ultra UV」を発表

カリフォルニア州サンタクララ、2025年11月28日 /PRNewswire/ -- デスクトップ・レーザー・カッターとスマート製造ツールの世界的リーダーであるxToolは本日、クリエイター、小売業者、中小企業向けに設計された5WガルバノUVレーザー「F2 Ultra UV」を発表しました。本製品は、超微細なディテール、素材へのダメージレスな加工、そして多用途な素材対応力を求めているユーザーに最適です。ハイエンドなカスタマイズ、店内パーソナライゼーション、プロフェッショナル工房向けに設計されており、xToolの素材の互換性を拡張し、小売、高級ギフト、特注品の生産にわたる新しい商業機会を創出します。



xTool F2 Ultra UV：超高精度彫刻のための究極レーザー



355nmの産業グレードUVレーザーを搭載した本システムは、透明な素材、壊れやすい素材、熱に敏感な素材でも吸収されやすい短波長ビームを使用しています。これにより、ガラス、クリスタル、プラスチック、アクリル、セラミックなど、他のレーザー方式では加工が難しい素材も処理可能です。一般的なレーザー光源よりもはるかに微細な10ミクロン以下のスポットサイズにより、真のミクロンレベルの解像度を実現します。最適化された彫刻パス・アルゴリズムにより、0.001 mmの精度が達成され0.3mmの微細な特徴も鮮明にレンダリングします。冷間加工により熱の影響を最小限に抑え、焦げ跡、変色、歪みを防止します。これらすべての機能により、ユーザーは幅広い素材に対して一貫した高精度で高品質仕上がりを実現します。

真の「ガラス加工マスター」として、F2 Ultra UV精密に制御された光子エネルギーを利用してガラス内に微小な亀裂や気泡を形成し、極めて透明度の高い恒久的な3D内部彫刻を可能にします。内蔵された出力補正およびテクスチャ強化アルゴリズムにより、均一な3D深度、鮮明なコントラスト、生き生きとしたディテールが保証されます。また、このシステムはガラスの表面レリーフ彫刻、切断、回転加工にも対応しており、インテリア、パーソナライズされたギフト、アート作品、高級カスタム製品の可能性を大きく広げます。

シンプルさと効率性を重視して設計されたF2 Ultra UVは、70 × 70 mmの内部彫刻エリアと200 × 200 mmの表面作業加工エリアという2つの作業モードを提供します。デュアル48 MPカメラは、オートフォーカス、ライブ・プレビュー、素材の位置決め、バッチ配置をサポートします。AI搭載のソフトウェアにより、ワンクリックで「テキストから3Dへ」「2Dから3Dへ」の生成機能を提供し、素材ごとにパワーとテクスチャを自動最適化。さらに高精度のキャリブレーションにより、、初心者でもプロ並みの結果を得ることができます。最大15,000 mm/sの速度と最適化された3D内部彫刻アルゴリズムを備えたこのシステムは、従来の産業システムと比較して最大180%の処理効率を実現します。

F2 Ultra UV、完全密閉型のUV安全設計を採用しており、産業グレードの精度と幅広い素材への対応力をプラグアンドプレイのシステムで実現しています。これにより、クリエイターや企業は、高付加価値でで工業品質のカスタム製品を生産を効率的かつ安定して生産できると同時に、創造性の幅を広げ、新たなビジネスチャンスを切り拓くことができます。

