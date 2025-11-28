【TAC教員採用試験】12/7（日）オンラインで開催「月イチ教育時事（12月号）」

TAC株式会社ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

「教育時事の対策はどうすればいいですか？」「どんな資料を読めばいいですか？」「範囲が膨大すぎて何をしていいかわからない」このような声を毎年数多く耳にします。

実際、教育時事の対策は非常に厄介で、範囲が膨大なうえに、何の資料を読めばいいかわからず、資料のどこが大事なのかもわからず、独学では手も足も出ないという方が続出しているのが実情です。

そんな受験生の悩みに応えるセミナーが登場しました！その名も「月イチ教育時事」！

毎月1回開催し、受験生にとって必要な時事ネタを様々取り上げ、ポイントをわかりやすく解説していきます。定番ネタはもちろんのこと、新しいネタや動きが出てくれば、すかさず取り上げて解説していきます。

教育時事は鮮度が命！古くなった時事の知識はもう使いものになりません。

毎月参加して最新の教育時事を蓄えていきましょう！参加は無料です。

2025年12/7（日）11:00 ～12:00（オンライン）

- 担 当 講 師

水口 敏也 講師

教育系大学院を修了後、高等学校社会科の教師として活躍。多数の教材・教育図書の製作や編さんにも携わる。確かな知識と実務経験に基づいた的確な指導に定評あり。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#seminar_mizuguchi

※定員になり次第、受付終了します。

