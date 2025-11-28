使い捨て医療用手袋市場、2032年までにCAGR 9.22%で堅調な成長見込み
世界の使い捨て医療用手袋市場は、医療施設、研究所、産業部門において衛生と労働者保護への注目が高まる中、引き続き勢いを増しています。最近の業界予測によると、市場規模は2023年に70億2,000万米ドルと評価され、2024年から2032年までの間にCAGR 9.22%で成長し、2032年までに155億米ドルに達すると見込まれています。この急成長は、感染管理に関する意識の高まりと、多様な産業界における高性能防護手袋の採用拡大を反映しています。
使い捨て手袋の需要はパンデミック期間中に急増しましたが、病院、食品加工、医薬品、化粧品、製造業における安全プロトコルへの継続的な重視により、成長軌道は安定して維持されています。特にニトリル手袋は、耐久性、耐穿刺性、ラテックスアレルギーを持つ使用者への適合性から、優先して選択されるものとなっています。粉末不使用手袋への移行が進んでいることも、世界的に規制が強化される中、より清潔で安全、かつ低アレルギー性の代替品を求める業界の選好を反映しています。
医療専門家の間では、粉末コーティングに関連する呼吸器過敏症やアレルギー反応などのリスクを最小限に抑えるため、粉末不使用手袋を選択する動きが広がっています。この傾向により、粉末不使用手袋は製品カテゴリーで支配的な地位を確立し、2023年には約75%の市場シェアを占めました。手袋の材料と製造技術の進歩により、これらの手袋はより手頃な価格で快適になりつつあり、医療現場および非医療現場の両方での採用がさらに加速しています。
北米は2023年に世界市場で最大のシェアを保持しており、強固な医療インフラ、厳格なPPE基準、産業分野での使用増が支えとなりました。米国とカナダでは、病院、診断センター、研究所による手袋消費量が高い水準で維持されているため、強い需要が続いています。同時に、同地域の食品加工および医薬品企業は、より厳格な安全慣行を採用しており、市場の長期的な成長を強化しています。
アジア太平洋地域は、急速な工業化、医療アクセスの改善、衛生に関する一般の意識向上により、予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。中国、インド、日本などの国々は大規模な医療アップグレードに投資しており、現地の手袋生産施設も拡大を続けているため、同地域は世界の供給において重要な役割を果たしています。食品取扱、製造、医薬品部門でも、手袋の使用が義務付けられることが増えており、需要が成長しています。
欧州は、厳格なEU安全規制、医療基準の広範な採用、環境配慮型手袋への移行の高まりにより、強固な市場であり続けています。持続可能な材料への関心の高まりを受けて、ドイツ、フランス、英国の製造業者は、消費者の選好の変化に伴い、生分解性手袋の提供を拡大しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335605&id=bodyimage1】
セグメント別インサイト
材料カテゴリーではニトリル手袋が首位
ニトリル手袋は、その優れた耐薬品性、強度、低アレルギー性により、2023年に45%のシェアで市場を支配しました。食品加工、医薬品、研究所、化学産業での使用拡大は、その汎用性の高さを示しています。パンデミック後の意識向上により、信頼性の高い非ラテックス性の防護具へのニーズがさらに高まり、ニトリル手袋は最速成長セグメントであり続けています。
製品シェアでは粉末不使用手袋が最大
粉末不使用手袋は、2023年に製品全体の約75%のシェアを占めました。粉末手袋関連のアレルギーへの懸念の高まりと、厳格化する安全規制が採用を加速させています。政府や医療協会はより安全な代替品を提唱し続けており、粉末不使用製品の長期的な見通しを強固なものにしています。
無料サンプルレポート請求はこちら@
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335605&id=bodyimage1】
