日本マザーズ協会がゴウンセサンコスメティクス様 Dr.Gブランドの代表アイテム『■グリーンマイルドアップサンプラス』など６アイテムを11月11日に【推奨認定】致しました事をお知らせします。
■ 日本マザーズ協会推奨認定について
ママたちを応援する日本マザーズ協会が推奨する商品や技術、サービスなどへ消費者への信頼の発信として認定を行っております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334431&id=bodyimage1】
■ 推奨認定 主旨
ママ・パパたちの投票でのみ選出される「ベストマザー賞」「マザーズセレクション大賞」を主催運営する一般社団法人日本マザーズ協会の認証として、商品・技術・サービス・施設、等に対して当協会で審査をさせて頂き「子育て応援・ママ応援」としての推奨認定を行っております。「推奨認定ロゴマーク」 は、子育て期の母親・家族である消費者に優良な情報の伝達と安心安全な選択の一助になるように、審査の上、当該マークの承認を受けた広告や店頭販促物などへの使用権を付与します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334431&id=bodyimage2】
■ 新たな推奨認定のご紹介
商品概要（一部ご紹介）
■ グリーンマイルドアップサンプラス
一生使い続けたい敏感肌日焼け止め。ノンケミカル（紫外線錯乱剤）タイプの日焼け止めなので、紫外線を吸収せず、反射させてくれるので、敏感でデリケートなお肌にも使いやすいUVクリームです。白く、やわらかくいテクスチャーなので、自然に肌を明るく見せてくれ、べたつかずに肌にピタッと密着します。UVA、UVB、ブルーライト、アンチポリューション、赤外線から肌を守ってくれます。さらに、海洋生態系に害を及ぼす成分を排除している、ReefSafeタイプの日焼け止めなので、海に入るときでも使える日焼け止めです。韓国では、日焼け止めといえば、Dr.Gとされるほど、日焼け止めが人気があり、中でも、グリーンマイルドアップサン+は長く愛されている日焼け止めです。累計販売数は718万個を超え、オリーブヤングアワードでも6年連続で受賞しています。
*2020.01～2024.12 グリーンマイルドアップサンプラス販売量
容量: 35ml 定価: 1,485円（税込み）
容量: 50ml 定価: 2,600円（税込み）
■ ブライトニングアップサンプラス
日焼け止めで、透明感のあるクリアな肌に肌のトーンを整えて、明るく華やかに見せてくれる日焼け止めです。紫外線吸収剤も紫外線吸収剤も入った混合型の日焼け止めなので、広範囲の紫外線（UVA・UVB）に対応しやすく、使用感と効果のバランスをとることができます。紫外線をカットしながら、透明感のある肌を演出してくれ、長時間トーンアップ効果を維持してくれるので、一日中、透明感のある明るい肌をキープします。伸びのいい、さらっとしたテクスチャーで、べたつかずに肌になじみ、化粧下地としても使いやすいUVクリームです。過剰な皮脂や油分を整えてくれるタンニンコンプレックスが配合されているので、一日中さらさらな肌をキープします。UVA、UVB、ブルーライト、アンチポリューション、赤外線から肌を守ってくれます。
容量: 35ml 定価: 1,485円（税込み）
容量: 50ml 定価: 2,600円（税込み）
■ レッドブレミッシュスージングアップサン
Dr.Gの定番スージングクリームにUV機能をプラスした水分UVクリーム。紫外線吸収剤タイプの日焼け止めで、強い紫外線からも肌を守り、紫外線が肌の中に侵入するのを防いでくれます。10種のCICA成分を配合し、ニキビなどの肌荒れしやすい肌をひんやりと整えながら、紫外線から肌を守ってくれます。パンテノール配合で、たっぷり潤いを与えてくれ、スキンケアのような心地よくて肌にさらっとなじみます。水分クリームにUV効果をプラスした、ほぼスキンケアな、日焼け止めなので、肌に負担なく、毎日使いやすいUVクリームで、敏感肌の方にも使っていただける日焼け止めです。塗った瞬間に感じる、ひんやりとした水分感で、素早く肌を労わってくれます。白く水分クリームのようなテクスチャーで、白浮きせず、汗にも強いので全身に使いやすいUVクリームです。肌にしっかりなじむので、メイクの邪魔にもなりません。こまめに塗りなおしても、肌がべたべたしたり、不快感を与えません。UVA、UVB、ブルーライト、赤外線、PM2.5、乾燥、花粉から肌を守ってくれます。さらに、海洋生態系に害を及ぼす成分を排除している、ReefSafeタイプの日焼け止めなので、海に入るときでも使える日焼け止めです。
ママたちを応援する日本マザーズ協会が推奨する商品や技術、サービスなどへ消費者への信頼の発信として認定を行っております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334431&id=bodyimage1】
■ 推奨認定 主旨
ママ・パパたちの投票でのみ選出される「ベストマザー賞」「マザーズセレクション大賞」を主催運営する一般社団法人日本マザーズ協会の認証として、商品・技術・サービス・施設、等に対して当協会で審査をさせて頂き「子育て応援・ママ応援」としての推奨認定を行っております。「推奨認定ロゴマーク」 は、子育て期の母親・家族である消費者に優良な情報の伝達と安心安全な選択の一助になるように、審査の上、当該マークの承認を受けた広告や店頭販促物などへの使用権を付与します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334431&id=bodyimage2】
■ 新たな推奨認定のご紹介
商品概要（一部ご紹介）
■ グリーンマイルドアップサンプラス
一生使い続けたい敏感肌日焼け止め。ノンケミカル（紫外線錯乱剤）タイプの日焼け止めなので、紫外線を吸収せず、反射させてくれるので、敏感でデリケートなお肌にも使いやすいUVクリームです。白く、やわらかくいテクスチャーなので、自然に肌を明るく見せてくれ、べたつかずに肌にピタッと密着します。UVA、UVB、ブルーライト、アンチポリューション、赤外線から肌を守ってくれます。さらに、海洋生態系に害を及ぼす成分を排除している、ReefSafeタイプの日焼け止めなので、海に入るときでも使える日焼け止めです。韓国では、日焼け止めといえば、Dr.Gとされるほど、日焼け止めが人気があり、中でも、グリーンマイルドアップサン+は長く愛されている日焼け止めです。累計販売数は718万個を超え、オリーブヤングアワードでも6年連続で受賞しています。
*2020.01～2024.12 グリーンマイルドアップサンプラス販売量
容量: 35ml 定価: 1,485円（税込み）
容量: 50ml 定価: 2,600円（税込み）
■ ブライトニングアップサンプラス
日焼け止めで、透明感のあるクリアな肌に肌のトーンを整えて、明るく華やかに見せてくれる日焼け止めです。紫外線吸収剤も紫外線吸収剤も入った混合型の日焼け止めなので、広範囲の紫外線（UVA・UVB）に対応しやすく、使用感と効果のバランスをとることができます。紫外線をカットしながら、透明感のある肌を演出してくれ、長時間トーンアップ効果を維持してくれるので、一日中、透明感のある明るい肌をキープします。伸びのいい、さらっとしたテクスチャーで、べたつかずに肌になじみ、化粧下地としても使いやすいUVクリームです。過剰な皮脂や油分を整えてくれるタンニンコンプレックスが配合されているので、一日中さらさらな肌をキープします。UVA、UVB、ブルーライト、アンチポリューション、赤外線から肌を守ってくれます。
容量: 35ml 定価: 1,485円（税込み）
容量: 50ml 定価: 2,600円（税込み）
■ レッドブレミッシュスージングアップサン
Dr.Gの定番スージングクリームにUV機能をプラスした水分UVクリーム。紫外線吸収剤タイプの日焼け止めで、強い紫外線からも肌を守り、紫外線が肌の中に侵入するのを防いでくれます。10種のCICA成分を配合し、ニキビなどの肌荒れしやすい肌をひんやりと整えながら、紫外線から肌を守ってくれます。パンテノール配合で、たっぷり潤いを与えてくれ、スキンケアのような心地よくて肌にさらっとなじみます。水分クリームにUV効果をプラスした、ほぼスキンケアな、日焼け止めなので、肌に負担なく、毎日使いやすいUVクリームで、敏感肌の方にも使っていただける日焼け止めです。塗った瞬間に感じる、ひんやりとした水分感で、素早く肌を労わってくれます。白く水分クリームのようなテクスチャーで、白浮きせず、汗にも強いので全身に使いやすいUVクリームです。肌にしっかりなじむので、メイクの邪魔にもなりません。こまめに塗りなおしても、肌がべたべたしたり、不快感を与えません。UVA、UVB、ブルーライト、赤外線、PM2.5、乾燥、花粉から肌を守ってくれます。さらに、海洋生態系に害を及ぼす成分を排除している、ReefSafeタイプの日焼け止めなので、海に入るときでも使える日焼け止めです。