「男はつらいよ Go! Go! フレーム切手セット タコ社長の朝日印刷粗品タオル付き」発売！
株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、「男はつらいよ Go! Go! フレーム切手セット
朝日印刷粗品タオル付き」を2025年11月28日（金）10時より予約申込み受付を開始いたします。
昨年2024年に公開55周年を迎えた、山田洋次監督・主演渥美清による映画『男はつらいよ』は、
昭和44年の第一作目から、常に人々を笑いと感動の涙で包む国民的な映画シリーズです。
今回のフレーム切手セットは、その記念すべき第1作目も含む初期のモノクロ写真を中心に
デザインしたフレーム切手シート、啖呵売の場面を使用した粋なポストカード(3枚)、人懐っこい
表情豊かな寅さんを堪能できるB5サイズの大型ポストカード(4枚)、柴又・帝釈天参道や、商売に
精を出す寅さんをデザインしたプレミアムホルダー、「寅」・「作品ロゴ」・「くるまやロゴ」のステッカー
10枚を封入。そして、タコ社長でおなじみ朝日印刷株式会社の「粗品タオル」をセットにした
「男はつらいよ」を堪能できる商品となっております。
寅さんファン必携の永久保存版となる本商品、是非この機会にお求めください。
商品について
商品詳細
◆商品名 男はつらいよ Go! Go! フレーム切手セット 朝日印刷粗品タオル付き
◆商品代金 8,250円(税込)＋送料・手数料770円(税込)
◆商品内容
・フレーム切手〔110円切手（シールタイプ）5枚〕×1シート
・プレミアムホルダー×1個
・B5サイズ大型ポストカード×4枚(4種)
・ポストカード×3枚(3種)
・ステッカー×10枚(10種)
・朝日印刷粗品タオル×1枚
商品イメージ
フレーム切手
プレミアムホルダー
三つ折りタイプのホルダー。
プレミアムホルダー[中面]
中面にフレーム切手などを収納。
折りたたむとA4サイズになります。
B5サイズ大型ポストカード
ポストカード
ステッカー
粗品タオル
©松竹株式会社
※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。
お申込みについて
お申込み期間・商品のお届け
◆お申込み期間：2025年11月28日（金）10時～2026年1月19日（月）まで
◆商品のお届け：2026年5月8日（金）から順次お届け
「ローソン HMV」でのお申込みについて
販売者：株式会社ローソンエンタテインメント
（１）ローソン店舗内に設置しているLoppi端末でお申込みいただけます。
https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_tora_san55_goods2/
（２）HMV&BOOKS onlineでお申込みいただけます。
https://www.hmv.co.jp/news/article/251121150/
「郵便局のネットショップ」でのお申込みについて
販売者：株式会社エンスカイ
『 郵便局のネットショップ 』でお申込みいただけます。
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251128-01/
