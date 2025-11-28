



株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、「男はつらいよ Go! Go! フレーム切手セット

朝日印刷粗品タオル付き」を2025年11月28日（金）10時より予約申込み受付を開始いたします。

昨年2024年に公開55周年を迎えた、山田洋次監督・主演渥美清による映画『男はつらいよ』は、

昭和44年の第一作目から、常に人々を笑いと感動の涙で包む国民的な映画シリーズです。

今回のフレーム切手セットは、その記念すべき第1作目も含む初期のモノクロ写真を中心に

デザインしたフレーム切手シート、啖呵売の場面を使用した粋なポストカード(3枚)、人懐っこい

表情豊かな寅さんを堪能できるB5サイズの大型ポストカード(4枚)、柴又・帝釈天参道や、商売に

精を出す寅さんをデザインしたプレミアムホルダー、「寅」・「作品ロゴ」・「くるまやロゴ」のステッカー

10枚を封入。そして、タコ社長でおなじみ朝日印刷株式会社の「粗品タオル」をセットにした

「男はつらいよ」を堪能できる商品となっております。

寅さんファン必携の永久保存版となる本商品、是非この機会にお求めください。

商品について

商品詳細

◆商品名 男はつらいよ Go! Go! フレーム切手セット 朝日印刷粗品タオル付き

◆商品代金 8,250円(税込)＋送料・手数料770円(税込)

◆商品内容

・フレーム切手〔110円切手（シールタイプ）5枚〕×1シート

・プレミアムホルダー×1個

・B5サイズ大型ポストカード×4枚(4種)

・ポストカード×3枚(3種)

・ステッカー×10枚(10種)

・朝日印刷粗品タオル×1枚

商品イメージ



フレーム切手





プレミアムホルダー



三つ折りタイプのホルダー。



プレミアムホルダー[中面]



中面にフレーム切手などを収納。

折りたたむとA4サイズになります。



B5サイズ大型ポストカード





ポストカード





ステッカー





粗品タオル



©松竹株式会社

※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。

お申込みについて

お申込み期間・商品のお届け

◆お申込み期間：2025年11月28日（金）10時～2026年1月19日（月）まで

◆商品のお届け：2026年5月8日（金）から順次お届け

「ローソン HMV」でのお申込みについて

販売者：株式会社ローソンエンタテインメント

（１）ローソン店舗内に設置しているLoppi端末でお申込みいただけます。

https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_tora_san55_goods2/

（２）HMV&BOOKS onlineでお申込みいただけます。

https://www.hmv.co.jp/news/article/251121150/

「郵便局のネットショップ」でのお申込みについて

販売者：株式会社エンスカイ

『 郵便局のネットショップ 』でお申込みいただけます。

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251128-01/

