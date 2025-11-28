一年に一度の大感謝祭を道内全店舗で開催 「ほっこり笑顔がこぼれちゃう2週間」12/1(月)～14(日)
温浴リゾート「ほのか」を運営する株式会社丸新岩寺は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、2025年12月1日(月)～14日(日)の14日間、北海道内全店舗にて「年に一度の大感謝祭」を開催いたします。
期間中は、小学生以下の入館料無料、全店共通の特別限定グルメ、ハイボール390円など、ご家族みんなが“ほっこり笑顔になれる2週間”をお届けします。
さらに、各店舗ごとに異なる楽しいイベントを多数開催し、どの店舗でも楽しめる特別な2週間となります。
ほのか 年に一度の大感謝祭
【開催概要】
■イベント名称
ほのか 年に一度の大感謝祭
～ほっこり笑顔がこぼれちゃう2週間～
■開催期間
前夜祭：11月29日(土)・30日(日)
本祭 ：12月1日(月)～14日(日)
■開催店舗(全7店舗)
湯の郷絢ほのか(清田)／ていね温泉ほのか(手稲)／湯処ほのか(北広島)／えにわ温泉ほのか(恵庭)／苫小牧温泉ほのか(苫小牧)／岩見沢温泉ほのか(岩見沢)／こみちの湯ほのか(狸小路※女性専用)
■公式サイト
https://www.yudokoro-honoka.jp/
【6つの感謝企画「Smile」キャンペーン】
Smile 1｜小学生以下 入館料無料(11/29～12/14)
※大人1名につきお子様3名まで無料
※館内着とタオルは別料金
※こみちの湯ほのかは対象外
Smile 2｜入浴回数券＋入浴券1枚を通常価格で販売(11/29～12/14)
11枚綴りの回数券をご購入で入浴券1枚プレゼント
※こみちの湯ほのかのみ6枚綴り回数券での販売となります。
Smile 3｜サンクスチケット＆スクラッチくじ(11/29～12/14)
大吉、中吉、ほの吉など、ハズレ無しのスクラッチくじ
お得なクーポン券付き
Smile 4｜ほのかオリジナルキーホルダー販売（特別価格販売期間12/1-12/14、380円税込※通常480円税込)
ほのかオリジナルキーホルダーが登場。2025年12月1日～1月31日の期間中
キーホルダーをご提示でレンタル品が1品無料になります。
Smile 5｜道内ほのかスタンプラリー
スタンプを集めると無料入浴券など素敵な特典が当たる
Smile 6｜くまたんタオルプレゼント(12/1～14※平日限定)
期間中、岩盤浴用タオルレンタルの方へ数量限定(先着100名様)でプレゼント。
■日頃の感謝を込めて 「サンキューハイボール」
12/1～14の期間中毎日 ハイボール390円(税込)
【全店共通｜限定グルメ】
■感謝盛りまぐろのとろろ鉄火丼(通常1,980円 → 半額990円)
※1日30食限定
感謝盛りまぐろのとろろ鉄火丼
【各店おすすめ限定グルメ】
ていね温泉ほのか店：天刺和牛ステーキ丼(1,780円)
湯の郷絢ほのか ：ルスツ高原豚と彩り野菜の感謝ぶしゃぶ膳(1,680円)
えにわ温泉ほのか ：海の宝箱
天海丼(1,480円)
湯処ほのか ：和牛モモ肉ステーキ丼(1,680円)
苫小牧温泉ほのか ：感謝のほの辛チキンプレート(1,180円)
岩見沢温泉ほのか ：海鮮3色丼と旨塩あさりラーメン(1,260円)
こみちの湯ほのか ：「感謝祭特別入浴セット」牛サガリ
サイコロステーキスキレット(2,980円)※お風呂＋岩盤浴付き
※すべて税込み
【イベント】
■ほのかdeビンGO!!
Nintendo Switch・家電・入浴回数券など豪華景品が当たる全店開催ビンゴ大会。
※開催日時は店舗により異なります
その他各店別でガラポン抽選や子供縁日など楽しいイベント盛りだくさんです。
※一部抜粋
＜湯の郷絢ほのか＞・サンキューガラポン抽選会・子供縁日他
＜ていね温泉ほのか＞・レトロゲーム大会・アームレスリング大会他
＜湯処ほのか＞・毎日が泥パックDAY・こどもビンゴ他
＜えにわ温泉ほのか＞お米掬い・大熱波イベント他
＜苫小牧温泉ほのか＞感謝の熱波イベント・キッズ縁日
＜岩見沢温泉ほのか＞セルフロウリュ用アロマプレゼント・子供縁日他
＜こみちの湯ほのか＞デトックスウオーター設置・泥パック＆ハニーパック設置他
【前夜祭(11/29・30)】
・中ジョッキ生ビール390円(税込)
・感謝祭ロウリュ(17:00～)
・スクラッチ配布開始
・サンクスチケット配布開始
・入浴券付回数券特別販売
※実施内容・日時他詳しい情報は、ほのかグループのホームページでご確認下さい。
【企画意図】
地域の皆様への感謝を込め、世代を問わず楽しめる2週間として企画しました。
温浴・食・イベントの三位一体で、心も体も温まる時間を提供します。
【店舗情報】
湯の郷絢ほのか
〒004-0842 札幌市清田区清田2条3丁目2-26
TEL：011-881-2686 / 24時間営業
こみちの湯ほのか
〒060-0063 札幌市中央区南3条西2丁目15-5
TEL：011-221-4126 / 24時間営業
ていね温泉ほのか
〒006-0012 札幌市手稲区富丘2条3丁目2-1
TEL：011-683-4126 / 24時間営業
苫小牧温泉ほのか
〒006-0012 苫小牧市糸井124-1
TEL：0144-76-1126 / 9:00～翌0:00
岩見沢温泉ほのか
〒069-0362 岩見沢市上幌向南1条1丁目1196-2
TEL：0126-35-5526 / 23時間営業(10:00～翌9:00)
岩見沢温泉ほのか 露天風呂
岩見沢温泉ほのか バレルサウナ
湯処ほのか
〒061-1103 北広島市虹ヶ丘1丁目8番地6
TEL：011-374-2615 / 平日9:00～23:00、土日祝9:00～翌0:00
湯処ほのか 高濃度炭酸泉
えにわ温泉ほのか
〒061-1405 恵庭市戸磯397-2
TEL：0123-32-2615 / 9:00～翌0:00
えにわ温泉ほのか 足湯
えにわ温泉ほのか 岩盤浴