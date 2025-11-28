バーレーン、ゴールデン・レジデンシー取得に必要な不動産投資額を34万5,000ドルへ引き下げ

マナーマ（バーレーン）, 2025年11月27日 /PRNewswire/ -- 有力な投資先としてのバーレーン王国、その魅力を高める取り組みの一環として、内務省国籍・旅券・居住総局（NPRA）は、ゴールデン・レジデンシー取得に必要な不動産投資額の最低条件を、これまでの53万555ドル（20万バーレーン・ディナール）から34万5,000ドル（13万バーレーン・ディナール）へ引き下げると発表しました。この決定は、競争の激しい市場において高級不動産への需要を喚起するとともに、長期居住、ビジネスおよび投資の地域拠点としてバーレーンを位置付ける国家戦略の一環であるゴールデン・レジデンシー・プログラムの高い基準を維持することが期待されています。



投資基準の引き下げにより、バーレーン王国は不動産セクター内の成長を促進し、より多くの海外投資家が同国の高い生活水準と魅力的な不動産提供の恩恵を受けられるようにすることを目指しています。これは、持続可能な投資を促進し、経済成長を支援し、GCC地域において安定性と機会を求める国際的な人材を誘致するという国家的な取り組みと一致しています。

今回の発表は、バーレーンが「Cityscape」展示会を開催しているタイミングと重なり、革新性と持続的な価値創出で評価される活気ある地域・国内不動産市場を支える上で、同王国が果たす役割を改めて強調するものとなっています。

内務省国籍・旅券・居住総局次官であるShaikh Hisham bin Abdulrahman Al Khalifa閣下は、この変更の重要性を強調し、「不動産投資要件の引き下げは、地域において安定と長期的な機会を求める世界の投資家に対し、バーレーンが魅力的な投資環境を構築するという強いコミットメントを示すものです」と述べています。同氏はさらに、「今回の見直しは、ゴールデン・レジデンシー・プログラムの排他性を維持しつつ、その競争力を高め、引き続き海外投資家を誘致する能力を確保するものです」とコメントしています。

現行のプログラムでは、ゴールデン・レジデンシーは不動産所有者、または平均月額給与が2,000バーレーン・ディナール（5,306ドル）を超え、少なくとも5年間バーレーンで就労している者に付与されています。この制度は、バーレーンで最低15年間就労し、平均月額年金が2,000バーレーン・ディナール以上の退職者、または平均月額年金が4,000バーレーン・ディナール（10,624ドル）を超える非居住退職者にも適用されています。

さらに、ゴールデン・レジデンシーは、起業家や高度な技能を有する専門家、国家経済や社会に顕著な貢献を行う人材など、才能ある個人にも付与されています。

ゴールデン・レジデンシーは、長期滞在資格、事業設立の容易性、マルチプルエントリーの特権、そして家族の帯同を可能とするなどの優遇措置を提供しています。今回の投資基準の更新により、バーレーンは地域内で最も開かれ、魅力的な投資先の一つとしての地位を一層強化し、寛容な環境と高い生活水準を求める富裕層や専門人材にとっての拠点としての評価を確固たるものにしています。

ゴールデン・レジデンシー・プログラムの適格要件や特典など詳細については、以下をご覧ください：www.goldenresidency.gov.bh。

