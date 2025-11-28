11月28日(金)にプレジオシリーズの賃貸マンション「プレジオ宝塚ASIAN」が竣工

株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市/代表：上山 祐平）は、兵庫県宝塚市平井6丁目において開発してまいりました、賃貸マンション「プレジオ宝塚ASIAN」が竣工しましたことをお知らせいたします。

当物件は、阪急宝塚本線「山本」駅が最寄り駅となっており、大阪府内や京都、神戸など各方面へのアクセスが非常に便利です。また、駅周辺には多くの商業施設があり、日々の生活を豊かに過ごすことができます。

【外観 イメージパース】

外壁には重厚感と高級感を兼ね備えたプレジオストーンを採用し、都市にいながらリゾートライフを感じられる上質なひとときを演出します。アプローチには緑を配し、住まう方をやさしく迎える癒しの空間に仕上げました。プレジオ宝塚ASIANは、上質な暮らしを求める方々にふさわしい住空間をご提供します。

エントランスホールは、アジアの南国リゾートをイメージしデザインしております。木調のフローリングが醸し出す温もりと、壁面に施された緑の大理石が放つ重厚感が、訪れる人を上質な空間へと誘います。両側にはラタン調のソファをゆったりと配し、くつろぎの時間を提供します。さらに、壁面に施されたストーンカービングが、異国情緒あふれる南国リゾートの雰囲気を一層際立たせてくれます。

【エントランスホール イメージパース】

間取りは、ファミリー向けの2LDK（78.40～132.33㎡）で構成しています。多様なライフスタイルを持つ入居者様のご希望に添えるよう、9タイプの居室に加え、階数により異なる3種類のルームデザイン（ブラウン・ホワイト・グレージュ）をご用意しました。

また、全室にサウナ設置したり、5階の一部と7階の居室に屋外ジャグジーを設けたりと賃貸マンションでは希少なプレミアム設備を採用しています。さらに、1階にはゴルフシュミレータールームを完備しています。最新の設備を搭載したゴルフシュミレーターは、天候や時間を気にせず、いつでも快適にプレイいただけます。当マンションでしか味わうことのできない贅沢な時間を是非ご堪能ください。

◇物件概要

名 称 プレジオ宝塚ASIAN

所在地 兵庫県宝塚市平井6丁目2番21

最寄駅 阪急宝塚本線「山本」駅まで徒歩7分

敷地面積 2,508.07㎡

延べ面積 5,008.70㎡

構造・階数 鉄筋コンクリート造・7階建

総戸数 40戸

間取り 2LDK

専有面積 78.40～132.33㎡

駐車場 40台、バイク3台、原付5台

事業主 株式会社プレジオ

設 計 株式会社ラフト

施 工 株式会社プレジオ

竣 工 2025年11月28日

物件HP https://www.basis-ds.com/lineup/build/117/

【会社概要】

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号

代表取締役：上山 祐平

設 立：2008年1月

事 業 内 容：建設業及び土木建築工事

建築のデザイン

設計・施工管理

不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

H P：https://pregio.co.jp/