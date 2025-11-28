スマホで残量が見える「スマート乾電池」が登場。韓国のエネルギー革新企業「BASMAN」が日本市場へ本格参入 ～ 1000回使える1.5Vリチウムイオン充電池で、使い捨て電池の廃棄問題と電圧不足を解決
韓国で革新的なエネルギーソリューションを展開するBASMAN Technology（バスマントクノロジー、代表：キム・ジェヨン、以下BASMAN）は、専用アプリでバッテリー残量を1％単位で確認できる「スマート乾電池」および、USB Type-Cで直接充電可能な「1.5Vリチウムイオン充電池」シリーズを、2025年X月X日（X）より日本市場にて本格的に展開いたします。
なお、日本国内における展開および販売戦略については、戦略的パートナーである
株式会社LeeSunHwa（イ・ソンファ）が担当します。
■ 日本市場参入の背景： 「使い捨て」から「持続可能」なエネルギーへ
昨今、日本社会においてもSDGs（持続可能な開発目標）への関心が高まり、環境負荷の大きい「使い捨て乾電池」から「充電式電池」への移行が進んでいます。しかし、従来のニッケル水素充電池（1.2V）は、電圧不足により一部の電子機器（玩具、ドアロック、血圧計など）で動作しない、あるいはパワーが弱まるといった課題がありました。
BASMANは、これらの課題を解決するため、「1.5Vの定電圧」を維持しながら、約1000回以上の繰り返し使用が可能なリチウムイオンバッテリー技術を開発しました。バッテリーマネジメントシステム（BMS）の特許技術を基盤に、経済性と環境保護、そして強力なパフォーマンスを日本の消費者に提案します。
■ BASMANの主力製品ラインナップ
1. アプリ連動型 IoT乾電池「スマートバッテリー（Smart Battery）」 世界的なトレンドであるIoT技術を乾電池に融合させました。Bluetooth機能を内蔵し、専用アプリを通じて以下の機能を提供します。
リアルタイム残量確認: バッテリー残量を数値で正確にモニタリングでき、突然の電池切れを防ぎます。
バッテリーを探す機能: リモコンやおもちゃなど、家の中で見失った機器をアプリ操作で見つけ出すことができます。
充電回数モニタリング: バッテリーの健康状態と使用履歴を管理します。
2. 利便性を極めた「USB Type-C / ワイヤレス充電池」 専用の充電器を持ち歩く煩わしさから解放されます。
USB充電モデル: 電池本体にUSB-Cポート（またはMicro 5-pin）を搭載。スマホの充電ケーブルでそのまま急速充電（約60～80分）が可能です。
ワイヤレス充電モデル: 専用クレードルに置くだけで充電が完了する革新的なモデルもラインナップしています。
3. e-モビリティ向け充電ソリューション「OBC （On Board Charger）」 BASMANは小型電池だけでなく、電気バイクなどのパーソナルモビリティ向けの充電インフラ技術も保有しています。電気自動車（EV）用の充電スタンド（J1772規格など）を利用して、電気バイクを安全かつ急速に充電できるOBC技術により、充電インフラ不足の解決に貢献します 。
■ 技術力による差別化： 「BASMAN」の強み
BASMAN Technologyという社名は、「Battery Application Solution」に「Man（人）」と「Technology（技術）」を組み合わせたものです 。単なる製造メーカーではなく、多数の特許と認証（KC, CE, FCC, ROHS, UN38.3など）を保有する技術主導型企業です。
1.5V 強力な出力: 最後まで電圧が落ちないため、モーターを使用する機器やLEDライトなどで最高のパフォーマンスを発揮します。
安全性: 過充電・過放電・過熱を防ぐ保護回路（PCB）を内蔵し、リチウムイオン特有の液漏れの心配がありません。
