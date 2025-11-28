京王線聖蹟桜ヶ丘駅直結の京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター（東京都多摩市）では、2025年12月20日（土）～25日（木）の期間、アーティスト・ミュージシャン・俳優等、国内外で活躍するクリエイター集団 クリエイティブユニットPAL による、子どもも大人も楽しめるクリスマスイベント 「せいせきクリスマスウィーク」 を開催いたします。本イベントは、光と造形のワークショップ、レジェンドパフォーマーへの挑戦、そして多彩な音楽ライブ の3つのジャンルを軸に、クリエイティブユニットPALならではのジャンルを超えたクリスマスの世界をお届けします。今回のテーマは“表現そのもの” がクリスマスの主役。ステージと体験を横断しながら、来場者がワクワクし、思わず参加したくなるプログラムが続々登場します。たった4色のミラーフィルムで、何万色もの美しい魔法の箱をつくる「光の箱ワークショップ」や、テレビでお馴染みのテーブルクロス引きのレジェンド ダンディGOに挑戦する「ダンディGOに挑戦！これができたらプレゼントゲット！」、そしてフレンチヴァイオリニストのReina Kitadaや、ブラジル音楽家の今井亮太郎、グラスハーピストの大橋エリ等による多彩なコンサートが日替わりで行われます。そして12月24日のクリスマスイブには、今年デビュー40周年を迎え、全国ツアーを終えたばかりの米米CLUBのボーカル ジェームス小野田のユニットによるスペシャルなクリスマスコンサートも行われます。京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター公式HP：www.keio-sc.jp

クリエイティブユニットPALとは

「クリエイティブユニットPAL（Professional Art Laboratory）」は、“Art”を“表現”として捉え、豊富な経験と実績を持ち、高度なスキルを備える“Professional”な表現者達が集う“Labo”。第一線で活躍するミュージシャン・アーティスト・クリエーター・俳優・スポーツ選手・経済人等、約130名の“表現者”が集うボランティア団体です。2024年には令和6年能登半島地震の被災地への応援ソング「明日という名の種をまこう（作詞：藤川靖彦withPAL／作曲：金子隆博）」を制作、収益金で被災地に花を咲かせる活動を行うとともに、被災地を訪ね応援イベントを行う等、社会貢献活動も行っています。メンバー：藤川靖彦（花絵師）/長谷川初範（俳優）/金子隆博（米米CLUB）/ジェームス小野田（米米CLUB）/白井貴子（ミュージシャン）/Nora Suzuki（オルケスタ・デ・ラ・ルス）/杉野宣雄（押し花作家）/野村万蔵（狂言師）/中村橋吾（歌舞伎役者）/押阪雅彦（DJ）/柳沢三千代（声優）/石多未知行（クリエイティブディレクター）他クリエイティブユニットPAL公式HP：https://pal2016.jp

開催概要

■タイトル：せいせきクリスマスウィーク■期間：2025年12月20日（土）～25日（木）■会場：京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター B館2階センターコート■出演：クリエイティブユニットPAL 20日（土） 光の箱ワークショップ（協力：ライティングオブジェ制作委員会） 21日（日） ダンディGO 22日（月） Reina Kitada／安齋孝秋 23日（火） 今井亮太郎／Michiko Kerry 24日（水） ジェームス小野田（米米CLUB）／TORA／森秀輝 25日（木） 大橋エリ／油井誠志■費用：観覧無料（ワークショップは参加受付制・定員になり次第終了）■協力：クリエイティブユニットPAL

イベントラインナップ

12月20日（土） 光の箱ワークショップ

小さな箱の中に、光とミラーフィルムの屈折により、わずか4色で何万色もの美しい魔法の箱をつくるワークショップです。■会場：B館2階センターコート■時間：①11:00～ ②14:00～ ※受付は各回30分前～■講師：白浜若奈／山田祐照／柳瀬幸多朗■参加：各回先着20名 計40名■条件：当日せいせき専門店でのお買い上げレシート1,000円（税込・合算可）以上をご提示で1名様ご参加可■協力：ライティングオブジェ制作委員会 https://illuminat.co.jp/LO_official/

12月21日（日） ダンディGOに挑戦！これができたらプレゼントゲット！

テレビでもお馴染みのテーブルクロス引きのレジェンド ダンディGOが出す課題に来場者が挑戦、見事課題をクリアした挑戦者にはクリスマスプレゼントを進呈します。そしてレジェンド ダンディGOのテーブルクロス引きも披露します。■会場：B館2階センターコート■時間：①11:00～11:30 ②14:00～14:30 ■出演：ダンディGO■観覧：無料 http://www.dandygo.com/

12月22日（月） Reina Kitada Duo ヨーロピアンクリスマスコンサート

フレンチ・ヴァイオリニスト Reina Kitadaとピアニスト 安齋孝秋による、ヨーロピアンテイストなおしゃれなクリスマスコンサート。■会場：B館2階センターコート■時間：①11:00～11:30 ②13:30～14:00 ③15:30～16:00 ■出演：Reina Kitada （ヴァイオリン）／安齋孝秋（ピアノ） https://www.reinakitada.com/

12月23日（火） 今井亮太郎＆Michiko Kerry ラテンクリスマスコンサート

日本屈指のブラジル音楽家 今井亮太郎とHealing Popsシンガー Michiko Kerryによる陽気なラテンクリスマスコンサート。■会場：B館2階センターコート■時間：①11:00～11:30 ②13:00～13:30 ③14:30～15:00 ■出演：今井亮太郎（ピアノ）／Michiko Kerry（ボーカル） http://ryotaroimai.com/

12月24日（水） オノちゃん トラちゃん ヒデちゃんクリスマスコンサート

今年デビュー40周年を迎えた米米CLUBのボーカル ジェームス小野田とトカトのボーカル トラ、そしてパーカッショニストの森秀輝によるクリスマスコンサート。■会場：B館2階センターコート■時間：①13:00～13:30 ②15:00～15:30■出演：ジェームス小野田（ボーカル）／トラ（ボーカル・ギター）／森秀輝（パーカッション） https://international-culture.co.jp/artist/james-onoda.html https://www.toratoratoratora.com/

12月25日（木） 大橋エリ グラスハープコンサート

日本で唯一メジャーデビューしているプログラスハーピスト 大橋エリと音楽プロデューサー 油井誠志によるグラスハープクリスマスコンサート。■会場：B館2階センターコート■時間：①11:00～11:30 ②13:30～14:00 ③15:30～16:00 ■出演：大橋エリ（グラスハープ）／油井誠志（キーボード） https://www.eriohashi.com/

本件に関するお問い合わせ

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター電話：042-337-2000（代）