11月28日(金)にプレジオシリーズの賃貸マンション 「プレジオ西新井」が竣工

株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市/代表：上山 祐平）のグループ会社である株式会社ベイシス（本社：大阪府大阪市/代表：柴田 尋）は、東京都足立区西新井7丁目において開発してまいりました、賃貸マンション「プレジオ西新井」が竣工しましたことをお知らせいたします。

当物件は、最寄りである都営日暮里・舎人ライナー「西新井大師西」駅まで徒歩1分と好立地です。「西新井大師西」駅は、各線が乗り入れる「西日暮里」駅、「日暮里」駅まで乗り換えなしでアクセスすることができ、都心の主要エリアへスムーズに移動が可能です。「日暮里」駅から成田空港方面へも京成本線でアクセスできるため、旅行や出張にも便利な立地です。物件周辺は閑静な住宅街で、マンションや公園が多く点在しています。また、最寄り駅の由来となった「西新井大師 總持寺」が近くにあり、歴史と文化を感じられる落ち着いた住環境が広がっています。

【外観 イメージパース】

外壁に使用しているプレジオストーンの重厚な存在感と温もりが住まう人に安心感と誇りをもたらします。都市の喧騒を忘れさせる穏やかな佇まいは、住まう人の人生にふさわしい、格別な日常を演出します。

エントランスホールに一歩足を踏み入れると、そこはまるで南国の高級リゾートです。重厚感のある木調のフロアと、繊細なストーンカービングが織りなす異国情緒あふれる空間が、住まう方を優雅に迎え入れます。天井のファンがゆるやかに回る中、柔らかい光の間接照明や常時流れているBGMが心を落ち着かせる癒しの空間を演出しています。

【エントランスホール イメージパース】

間取りは、単身者やDINKs向けの1LDK（35.40～41.04㎡）で構成しています。多様なライフスタイルを持つ入居者様のご希望に添えるよう、6タイプの居室に加え、階数により異なる3種類のルームデザイン（ブラウン・ホワイト・グレージュ）をご用意しました。また、LDKと洋室のシーリングライトについても、フロアごとに異なるデザインのものを採用。デザイン性が高く、存在感がありながらも、様々なインテリアと馴染む照明を選定しています。さらに、LDKの壁の一部には、アクセントタイルを施しているため、お部屋に華やかになり、高級感をもたらしてくれます。

◇物件概要

【会社概要】

社 名：株式会社プレジオ

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号

代表取締役：上山 祐平

事 業 内 容：建設業及び土木建築工事

建築のデザイン

設計・施工管理

不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

H P：https://pregio.co.jp/

【会社概要】

社 名：株式会社ベイシス

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号

東 京 支 社：東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

代表取締役：柴田 尋

設 立：2000年4月

事 業 内 容：不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

各種事業用不動産の運営管理

不動産の売買、賃貸及びその仲介

信託受益権販売及び仲介

M&A・企業再生事業

シニア事業

H P：https://basis.co.jp/