Peel the Apple（ぴるあぽ）パセラコラボ 開催決定！

「Peel the Apple」×カラオケパセラ コラボ開催決定！

春海りお 広島世那 卒業記念公演 Peel the Apple 年末スペシャルライブ2025～THE PRIDE～ の開催を記念して、「Peel the Apple」とカラオケパセラのコラボレーションが実現！

ライブ楽曲をイメージしたコラボフードや、メンバーごとのコラボドリンク、さらに「ぴるあぽ」イメージの特製ハニトーも登場します。

ご注文特典には、描き下ろしキャラスタンド（全24種）をご用意！

さらに、カラオケで歌える楽曲も多数追加！

スペシャルライブ前に、パセラで一足先に「ぴるあぽ」の世界を満喫しよう！

メニュー

注文特典

キャラクタースタンド（全24種）

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※数量に限りがございますので、無くなり次第引換券対応となる場合がございます。

販売数分増刷はいたしますが後日店頭での受け渡しとなりますので予めご了承ください。

※特典に傷や汚れなどがあった場合、交換はその場限りとなりますので、予めご了承ください。

※原則として、お客さまのご都合による特典の交換はお受けできません。

グッズ販売

※グッズの購入にはルームのご利用が必要になります。ルームからご注文くださいませ。

詳細を見る :https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/7489/

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。



＜事業/ブランド＞※一例

・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」

・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」

・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」

・カプセルホテル「安心お宿」

・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」

・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など



※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。



会社名：株式会社NSグループ

代表者：取締役社長 荻野佳奈子

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日：1986年9月19日

事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL：https://www.nsgrp.co.jp/