香港--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- アジアIPエクスチェンジ（AsiaIPEX）は、世界中の知的財産（IP）を紹介する無料のオンラインプラットフォームおよびデータベースです。香港貿易発展局が開発、運営するこのポータルは、国際的なIP取引とグローバルなIPプレイヤーの連携を促進することを目的としています。このプラットフォームは、クリエイティブハブとテックハブの2つのセクションで構成されています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251126946750/ja/

AsiaIPEXクリエイティブハブで、キャラクターやデザイン、映画やテレビ、出版業界のクリエイティブIPを探索し、交流しましょう。

文創産業発展司（CCIDA）*が支援するAsiaIPEXクリエイティブハブは、 出版、映画、キャラクターやデザインライセンス業界など、クリエイティブ分野の多様なIPを紹介しています。クリエイティブIPプロバイダーが潜在的なユーザーや関連サービスプロバイダーとつながる場となります。またIPに関する規制、知識、市場ニュース、成功事例なども紹介し、IPビジネスを促進するための情報を提供します。

IPの世界を進んでいくためのリソースを探索し、IPがあなたのビジネスに今日から利益をもたらす可能性を見出してください。

香港ブランドがどのようにクリエイティブIPを活用し、ビジネス変革を実現しているかを紹介するために、第15回アジア知的財産ビジネスフォーラム（12月4日～5日、HKCECにて開催）に展示エリアが設置されます。今年のBIPアジアフォーラムは、「知的財産を活用したビジネス成長のための資金調達」というテーマを掲げ、100人を超える講演者を集めて、企業の発展と資金調達におけるIPの可能性を探ります。

分科会「IPが促進する香港ブランドの変革」では、ローカルブランドがIPを活用してビジネスモデルを変革し、ブランドアイデンティティと市場への浸透を強化し、新しいビジネスストリームへと多角化する方法を議論します。

別の注目セッションである「IPエコノミー」では、「ファグラー」の世界独占権を保有するリベルタス・ブランズのCEO兼共同創設者であるマーク・キングストン氏と、オーシャンパークの戦略開発・商業オペレーション担当エグゼクティブディレクターであるペリー・チャン氏が登場します。両氏は、オンラインからオフラインへのIPクローズドループを活用して収益を向上させ、IPコラボレーションを通じて顧客リーチを拡大し、文化的要素を統合してIPの持続可能性を高める方法について紹介します。

フォーラム2日目の「デジタル文化における越境取引と知的財産の保護」 では、浙江省文化産業投資グループが、中国本土の政策や規制がデジタル文化知的財産の保護と運用をどのように支援しているかについて、知見を共有します。アントチェーンとハッシュキー・グループは、実世界資産（RWA）の認証と取引に関する専門知識を共有し、ブロックチェーン技術が文化的な作品の著作権と所有権をどのように保護しているかを探ります。





第15回アジア知的財産ビジネスフォーラムは、12月4日～5日に香港コンベンション・アンド・エキシビション・センターにて開催されます。100人を超える講演者を迎えて、企業の発展と資金調達におけるIPの可能性を探ります。

ウェブサイト：



AsiaIPEXクリエイティブハブ： https://asiaipex.hktdc.com/en/creative

アジア知的財産ビジネスフォーラム：https://bipasia.hktdc.com/en/

*免責事項：香港特別行政区政府は本プロジェクトに資金援助を行うのみで、それ以外の関与はしていません。これらの資料／イベント（またはプロジェクトチームメンバー）が発信する意見、調査結果、結論、または提言は、プロジェクト主催者のものであり、香港特別行政区政府、文化体育観光局、文創産業発展司、クリエイトスマート・イニシアチブ事務局、またはクリエイトスマート・イニシアチブ審査委員会の見解を反映するものではありません。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251126946750/ja/

Contacts

HKTDC's Communication & Public Affairs Department:

Navin Law Tel: (852) 2584 4525 Email: navin.cm.law@hktdc.org

Source: Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)