アクセル、OnTime Group Calendarと連携する会議室サイネージ「OnTime Rooms」Ver.3リリース記念キャンペーンを12月31日まで実施 ライセンスと初年度メンテナンスが25％オフ
有限会社アクセル(本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡本 敏弘)は、高速グループスケジューラ「OnTime Group Calendar」と連携する会議室サイネージソリューション「OnTime Rooms」Ver.3の発売を記念し、スタートダッシュキャンペーンを2025年12月31日まで実施します。本キャンペーンでは、ライセンスおよび初年度メンテナンス費用を通常価格の25％オフで提供いたします。
25%オフキャンペーン
■キャンペーン概要
「OnTime Rooms」Ver.3は、リリース直後から多数のお問い合わせをいただいております。今回、お客様の導入をよりスムーズにご支援するため、ライセンスと初年度メンテナンス費用を25％割引するキャンペーンを実施します。
なお、2025年11月に既にご購入いただいたお客様にも遡って適用いたします。
■「OnTime Rooms」について
「OnTime Rooms」は、会議室前のデジタルサイネージや、開催中の会議一覧・利用状況を表示するサイネージを提供するソリューションです。
本製品は「OnTime Group Calendar for Domino」および「OnTime Group Calendar for Microsoft」と、OnTime独自のAPI連携により動作します。
・サーバー構成：「OnTime Rooms」サーバーは「OnTime Group Calendar」と独立して動作し、同一または別のWindowsマシン上で実行可能
・端末構成：市販の各種タブレットを利用可能
空き時間表示
一覧表示（会議室別）
■「OnTime Rooms」の価格とライセンスの数え方について
「OnTime Rooms」の主要機能は「OnTime Group Calendar」に実装されているため、ライセンスは低価格で提供しています。
ライセンス数は同期連携する会議室の数でカウントし、端末の台数はRoomsサーバーが許す限り設置可能です。
例：会議室前と室内にデジタルサインを設置し、フロア各所に利用状況表示サイネージを複数配置可能。
■「OnTime Group Calendar」について
「OnTime Group Calendar」は、日本企業において高く評価されているグループスケジュール管理ソフトウェアです。複数メンバーの予定表示、会議招集、施設予約などをグラフィカルな画面で高速に操作できる機能を提供します。対応製品として、Microsoft ExchangeおよびMicrosoft 365に対応する「OnTime for Microsoft」と、HCL Notes/DominoおよびVerseに対応する「OnTime for Domino」の2つのラインアップがあります。
さらに、モバイルオプション、日程調整オプション、来訪者管理オプション、会議室前デジタルサイネージ「OnTime Rooms」など、各種オプション製品も充実しています。開発は北欧デザインで有名なデンマークに本社を置くIntraVision社が担当しており、10カ国語に対応しています。日本国内では32万ライセンス以上、世界ではヨーロッパを中心に80万ライセンス以上を販売しています。
■各種リンクについて
＜OnTime Rooms 本キャンペーン紹介記事＞
https://ontimesuite.jp/news-20251128/
＜OnTime Rooms 製品ページ＞
https://ontimesuite.jp/ontime-rooms/
＜OnTime Rooms 価格ページ＞
https://ontimesuite.jp/ontime-rooms/ontime-rooms-prices/
＜OnTime Group Calendar Direct Shopサイト＞
https://ontimesuite.jp
＜OnTime Rooms マニュアル＞
https://admin-rooms.ontimesuite.jp/
＜OnTime Group Calendar User Group(OnTUG)＞
https://ontime.connpass.com/
■画像について
画像は開発中のものを含みます。実際のバージョンとはデザインが異なる場合があります。
■各製品および会社名・ブランド名について
会社名・ブランド名・製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
記載した会社名・製品名などには、必ずしも商標表示(R)をつけておりません。
■販売窓口について
販売窓口： 「OnTime Group Calendar Direct Shop」
または各認定OnTimeパートナー
運営会社： 有限会社アクセル(日本総代理店)
代表者 ： 代表取締役 岡本 敏弘(おかもと としひろ)
所在地 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART 代々木
設立 ： 1998年3月9日
URL ： https://ontimesuite.jp