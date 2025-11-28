AIが創る“15秒革命”縦型ショート広告『ハイパーショートV』CGライクな動画で圧倒的なインパクト！～第一弾はTikTok1億再生クリエイター提携 「働く小人スタイル」でインパクト映像提供開始！
株式会社海馬（所在地：東京都／代表：北村勝利）は、AIによる短尺・CGライクな造形的かつ独自の映像世界を活用した**縦型ショート広告作成サービス『ハイパーショートV』をリリースいたしました。
『ハイパーショートV』は、AIが生成する“実写を超えるハイパーな映像表現”を用い、15~30秒の縦型ショート動画としてブランドストーリーを圧縮し、SNSで最も視線が止まる「最初の3秒」に最大インパクトを届ける新世代広告作成サービスです。
■ 第一弾は「働く小人ハイパー」
元祖“働く小人でTikTok１億再生のクリエイターonofumi氏と提携
第一弾として公開する**『働く小人ハイパー』**は、ミニチュアで働く小人たちをハイパーリアルなAI映像で描いた縦型ショート動画シリーズです。
本企画では、“働く小人”スタイルの元祖であり、同スタイルの動画で全世界で１億再生を達成したAIアニメーター・onofumi氏と提携。AI技術と世界的クリエイターの表現力を融合した「本物のハイパー動画」をお届けいたします。
■ 『縦型ハイパーショート』の特徴
AIならではの超高精細・超リアル表現
実写では撮影できない世界観を15~30秒に凝縮。
視聴完走率ほぼ100％の“瞬間没入”
縦型×ハイパー短尺構成で、SNSのスクロールを確実に止める。
驚異の制作スピード
企画～納品を最短1週間で対応し、SNS施策に最適。
あらゆる業種で活用可能
採用PR、観光プロモ、ブランド広告、EC、商品紹介、イベント告知など。
価格：15秒動画 38万円
作品動画サンプル
https://animator.hp.peraichi.com/
■AIアニメ制作サービス「アニスタB」
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335602&id=bodyimage1】
＜クリエイター紹介＞
onofumi｜AIクリエイター
総再生2.5億超・総フォロワー17万。「ミニチュア動画」で人気を集め、AI動画コンテストでも多数入賞。
ミニチュア×AI映像を軸に活動する気鋭のクリエイター。
TikTok
https://www.tiktok.com/search?q=onofumi&t=1764236570629
配信元企業：株式会社海馬
『ハイパーショートV』は、AIが生成する“実写を超えるハイパーな映像表現”を用い、15~30秒の縦型ショート動画としてブランドストーリーを圧縮し、SNSで最も視線が止まる「最初の3秒」に最大インパクトを届ける新世代広告作成サービスです。
■ 第一弾は「働く小人ハイパー」
元祖“働く小人でTikTok１億再生のクリエイターonofumi氏と提携
第一弾として公開する**『働く小人ハイパー』**は、ミニチュアで働く小人たちをハイパーリアルなAI映像で描いた縦型ショート動画シリーズです。
本企画では、“働く小人”スタイルの元祖であり、同スタイルの動画で全世界で１億再生を達成したAIアニメーター・onofumi氏と提携。AI技術と世界的クリエイターの表現力を融合した「本物のハイパー動画」をお届けいたします。
■ 『縦型ハイパーショート』の特徴
AIならではの超高精細・超リアル表現
実写では撮影できない世界観を15~30秒に凝縮。
視聴完走率ほぼ100％の“瞬間没入”
縦型×ハイパー短尺構成で、SNSのスクロールを確実に止める。
驚異の制作スピード
企画～納品を最短1週間で対応し、SNS施策に最適。
あらゆる業種で活用可能
採用PR、観光プロモ、ブランド広告、EC、商品紹介、イベント告知など。
価格：15秒動画 38万円
作品動画サンプル
https://animator.hp.peraichi.com/
■AIアニメ制作サービス「アニスタB」
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335602&id=bodyimage1】
＜クリエイター紹介＞
onofumi｜AIクリエイター
総再生2.5億超・総フォロワー17万。「ミニチュア動画」で人気を集め、AI動画コンテストでも多数入賞。
ミニチュア×AI映像を軸に活動する気鋭のクリエイター。
TikTok
https://www.tiktok.com/search?q=onofumi&t=1764236570629
配信元企業：株式会社海馬
プレスリリース詳細へ