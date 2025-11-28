動画クリエイター・学習者必見：8K対応のStreamFab Video Downloader for Browserで“保存の悩み”を解決
動画コンテンツを「見るだけ」から「活用する」時代へ。
そんな中で、こんなお悩みはありませんか？
- 参考にしていた動画が、気づいたら削除されていた
- 語学学習用の動画を、安定した環境で何度も見返したい
- 自分の作品や推し配信を、手元にしっかり残しておきたい
「StreamFab Video Downloader for Browser」 は、こうしたニーズに応えるために設計されたブラウザ拡張です。
1. オンライン動画の“寿命”から解放される
オンライン上の動画は、配信者の都合や権利関係の変更などにより、予告なく削除・非公開になることがあります。
「あとで見よう」と思っていた動画が、気づいたら見られなくなっていた…
そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
StreamFab for Browserを使えば、
- 大切な講義動画
- マニュアル系の解説動画
- 推しのライブ配信アーカイブ
などを、ローカルに安全に保存 しておけます。
オンラインから消えても、あなたのPCの中にはしっかり残り続けます。
2. プロ用途にも耐える画質・音質
- 最大 8K解像度 の超高精細ダウンロード
- 最大 320 kbps の高音質オーディオ保存
- MP4 / MKV 形式に対応、複数音声・字幕の保持も可能
編集用の素材確保や、モニター・音響環境を活かした視聴にも最適です。
3. 字幕・メタデータまで含めて“丸ごと保存”
学習用途や研究用途なら、字幕や情報も重要です。
StreamFab for Browserは、
- 字幕の SRTファイルとしてのダウンロード
- 字幕を動画に直接埋め込む リマックス保存
- タイトル、サムネイル、説明文、公開日、再生時間などの メタデータも自動保存
に対応しており、あとから内容を探したり、整理するのもスムーズです。
4. 期間限定キャンペーン：40％OFFで手に入る“安心”
現在、リリース記念キャンペーンとして
永久ライセンス版が 8,700円（税込・40％OFF） でご購入いただけます。通常価格は14,500円（税込）です。
- 一度購入すればずっと使える買い切り
- 大事な動画アーカイブを長期的に守る“保険”的な一本
として、クリエイター・学習者・コレクターの方に特におすすめです。
年額プランの7250円と比べてみたら、得になると思います。
製品の詳細はこちら：
https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm
5. 注意点
1. 今のところWindowsのみで利用可能。
2. ChromeバージョンはYouTube保存に非対応。
3. 本ソフトで保存した動画・音声は、私的視聴・個人の学習・タイムシフト視聴などの範囲内での利用 にとどめてください。
お問い合わせ：Tetsuko（https://dvdfab.org/author/yanagi-tetsuko.htm）
配信元企業：日進斗金合同会社
