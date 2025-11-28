StreamFab、ブラックフライデー特別価格を発表オールインワンが21,830円引きに。StreamFab 7 無料アップグレードも実施
動画保存ソフトを提供する StreamFab は、ブラックフライデーキャンペーンの開始を発表した。今回は、総合ダウンロードソフト「StreamFab オールインワン（無期限版）」が、通常62,350円から21,830円値引きの40,520円（税込）で販売される。
本キャンペーンでは価格のほか、StreamFab 7 無料自動アップグレード、5PCライセンス、Amazonギフトカード（3,500円）、Roku ストリーミングスティック（抽選100名）といった特典が提供される。さらに、59-in-1構成のうち43製品が無料付属する。
含まれる主な内容
StreamFab オールインワン（59-in-1構成）
5PCライセンス
Amazonギフトカード 3,500円
Roku Streaming Stick（抽選100名）
StreamFab 7 への無料自動アップグレード
StreamFab オールインワンについて
世界1,000以上の動画配信サービスに対応し、映画・ドラマ・アニメなどを高画質で保存できる総合ダウンロードツール。対応サービスは、Amazonプライムビデオ、Netflix、Disney+、YouTube、Hulu、U-NEXT、ABEMA、TVer など多岐にわたる。
セール期間
2025年11月12日～12月1日
詳細：https://streamfab.jp/promotion.htm
購入：https://streamfab.jp/streamfab.htm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335600&id=bodyimage1】
配信元企業：日進斗金合同会社
