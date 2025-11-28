大画面でマルチタスクやAIを快適に楽しめる最新エントリーモデル 「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」 国内発売決定・本日2025年11月28日発売開始 「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」 本日予約開始・12月12日発売決定 ～ 特別価格でおトクにご購入いただける発売キャンペーンも実施 ～

サムスン電子ジャパン株式会社は、いつでもどこでも手軽に大画面を楽しめる最新エントリーモデルタブレット「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」をSamsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/）、Samsung Galaxyブランドショーケース「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）、「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）、アマゾンジャパン合同会社（以下、Amazon）、家電量販店（ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダデンキ・ジョーシン・エディオン、その他量販店のECサイトおよび一部店舗）、Samsung公式ストア楽天市場店、ITリセラーおよび販売店にて、本日2025年11月28日（金）より販売を開始いたします。

また、「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」は本日より予約受付※を開始し、2025年12月12日(金)より同販路およびIIJmio（アイアイジェイミオ）サプライサービス（以下、IIJmio）にて販売を開始いたします。

※IIJmio（アイアイジェイミオ）サプライサービスおよび「Galaxy Harajuku」、「Galaxy Studio Osaka」は「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」の予約受付はございません。





また、本日よりSamsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/）、Samsung Galaxyブランドショーケース「Galaxy Harajuku」、「Galaxy Studio Osaka」、Amazon、家電量販店（ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダデンキ・ジョーシン・エディオン、その他量販店のECサイトおよび一部店舗）、Samsung公式ストア楽天市場店、ITリセラーおよび販売店にて「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」、「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」を特別価格でおトクにご購入いただける発売キャンペーンを開催いたします※。

※詳細は本プレスリリース後半および、キャンペーン概要をご確認ください。

※お値引き後の価格は販路によって異なります。

「Samsung Galaxy Tab A11+」の特長は、以下のとおりです。

● アップグレードされたパワフルなパフォーマンス

・前作「Samsung Galaxy Tab A9+」よりも約18％向上した高性能なプロセッサ（MT8775）を搭載し、より快適な操作が可能。

・5G通信に対応※し、SIMカード※を挿し込めば、Wi-Fi環境がない場合でも手軽に通信可能。

※5Gモデルのみ

※物理nanoSIMのみ

● エンタメ視聴を最大限に楽しめるスペック

・約11インチの大画面はリフレッシュレート90Hzで滑らかな動きと鮮明な映像表示を実現。

・Sシリーズを踏襲し携帯性に優れたプレミアムなデザイン。

● 便利なAI機能を搭載

・Geminiを標準搭載し、サイドボタン一つで簡単に呼び出してタスクを指示。マルチモーダル機能により複数のアプリをシームレスに連携したタスク処理も可能。

・より簡単に切り替えが可能になった新しいSamsung DeXモードを使えば、アプリをウィンドウ形式で使用可能にし、よりPCライクな作業環境を実現。

■もっと楽しめる拡張したメモリとストレージ

「Samsung Galaxy Tab A11+」は、6GBのメモリでより快適にエンターテイメントを楽しめるようになりました。さらに128GBの大容量ストレージを内蔵しており、たくさんの大切なデータを本体に保存することができます。また、microSDカードを使用すると最大2TBまで拡張が可能です。

■すぐに長時間楽しめる、高速充電に対応

「Samsung Galaxy Tab A11+」では、最大25Wの超急速充電に対応しています。これにより、長時間の動画視聴でバッテリーが減っても、すぐに蓄電することがが可能です。仕事や勉強の時間を中断することなくご使用いただけます。

■エンターテインメントを最大限楽しめるスペック

操作がスムーズで明るい約11インチのディスプレイにより、様々なシチュエーションでご利用いただけます。

90Hzの高リフレッシュレートにより動画の視聴、ゲーム、ソーシャルメディアのブラウジングも自然で滑らかな動きを実現し、さらにDolby Atmos対応のクアッドスピーカー搭載で、いつでもどこでも臨場感のあるオーディオ体験をお楽しみいただけます。

■「かこって検索」を使ってすぐに検索

「Samsung Galaxy Tab A11+」では人気機能の「かこって検索」に対応しています。検索したいものを丸でかこむだけで、約11インチの大画面でいつでも簡単に画像、動画、文字の検索が可能です。宿題のサポートや翻訳もワンタップでスマートに完結します。

■5G通信対応のSIMフリータブレット

「Samsung Galaxy Tab A11+」では、5G通信に対応したセルラーモデルも含め発売されます。Wi-Fiの繋がらない場面でも、快適にインターネット接続をお楽しみいただけます。

■「Samsung Galaxy Tab A11+」概要

販売価格：

「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」：39,600円（税込）

「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」：47,300円（税込）

※価格はSamsungオンラインショップの価格です（2025年11月28日時点）。その他販売店での価格は異なる場合があります。





製品紹介ページ

① Samsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka

Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a11-plus-gray-128gb-sm-x230nzaaxjp/

Samsung Galaxy Tab A11+ 5G

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a11-plus-gray-128gb-sm-x238qzaasjp/

② Amazon：Samsung Galaxy Store（Galaxyのストア）

https://www.amazon.co.jp/by_galaxy

※出荷・販売元が「Amazon.co.jp」である製品が正規品となります。

③ 家電量販店

ヨドバシ.com

https://www.yodobashi.com/

ビックカメラ.com

https://www.biccamera.com

ヤマダウェブコム

https://www.yamada-denkiweb.com/

Joshin webショップ

https://joshinweb.jp/

エディオン公式通販

https://www.edion.com/

④ Samsung公式ストア楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/samsungonline/?s-id=samsung_pr

⑤ IIJmio（アイアイジェイミオ）サプライサービス

https://www.iijmio.jp/device/

＜主な仕様：「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」、「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■「Samsung Galaxy Tab A11+」アクセサリー概要

「Samsung Galaxy Tab A11+」の純正・専用アクセサリーはSamsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/）、「Galaxy Harajuku」、「Galaxy Studio Osaka」にて2025年11月28日（金）より販売を開始し、Amazon、家電量販店（ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダデンキ・ジョーシン・エディオン、その他量販店のECサイトおよび一部店舗）にて2025年12月3日(水)より販売を開始いたします。

「Samsung Galaxy Tab A11+ Book Cover」（全2色） 5,280円（税込）

※価格はSamsungオンラインショップの価格です（2025年11月28日時点）。その他販売店での価格は異なる場合があります。





■「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」 「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」発売キャンペーン

対象期間中に「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」 「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」をご予約・ご購入いただくと、特別価格にてご提供いたします。

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※お値引き後の価格は販路によって異なります





＜キャンペーン期間＞

2025年11月28日(金) 9:00 ～ 2026年1月5日(月) 23:59

※販路により実施期間が異なります。

＜対象販路＞

Samsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/） / Amazon / 家電量販店（ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダデンキ・ジョーシン・エディオン、その他量販店のECサイトおよび一部店舗） / Samsung公式ストア 楽天市場店

＜本キャンペーンに関する お問い合わせ＞

【Samsungオンラインショップでご購入の方】

Samsungカスタマーサポートセンター

https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-to-contact-us-about-galaxy-products/

■「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」、「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」も「Samsungオンラインショップ ブラックフライデー」の対象製品に

開催期間：2025年11月11日（火）10：00※ ～ 2025年12月4日（木）9：59

※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報はキャンペーンページ(https://www.samsung.com/jp/offer/black-friday/)よりご確認ください。

割引内容：2点以上のまとめ買いで合計税込金額から割引

・合計税込金額が200,000円以上 - 合計税込金額から最大15%OFF

・合計税込金額が100,000円以上200,000円未満 - 合計税込金額から最大10%OFF

対象販路：Samsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/）

対象製品：「Samsung Galaxy Z Fold7」、「Samsung Galaxy Z Flip7」、同機種対応アクセサリーを除く

Samsungオンラインショップ取り扱い全製品

条件：開催期間中に1度の会計にて2点以上かつ税込100,000円以上をご購入

※割引を適用した際に発生する小数点は切り上げ計算となります。製品によっては割引率が10%、15%を下回る場合がございます。

※複数のご注文を合算してのキャンペーン適用はできません。

■2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」

「Samsung Galaxy Tab A11+」はGalaxy Care対象製品です。「Galaxy Care」にご加入いただくと、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、無料もしくはわずかなご負担金で端末の修理・交換が可能です。「Galaxy Care」は万が一のアクシデントに備えた安心なサービスを提供しております。

※1年につき1回まで保証となります。

※Samsungがグローバルで提供している「Samsung Care+」とは内容が異なります。

※詳細および対象製品はGalaxy Care公式 ページ（https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/）をご確認ください。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」詳細

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a11-plus-gray-128gb-sm-x230nzaaxjp/

「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」詳細

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a11-plus-gray-128gb-sm-x238qzaasjp/

