緊急時に止まらない通信──業務用モバイル無線（PMR）市場が2031年までに267.1億米ドルへ、アジア新興国が牽引
業務用モバイル無線（PMR）とは、公共安全、運輸、鉱業、石油・ガス、ロジスティクスなど、シームレスな連携、安全性が重要な分野で、信頼性が高く、安全で、即時の音声・データ伝送を実現するために設計された専門的な双方向無線通信システムである。民生用無線とは異なり、PMRシステムは多くの場合、堅牢なハードウェア、プッシュ・ツー・トーク（PTT）機能、グループ通信チャネル、セキュリティのための暗号化、過酷な環境（極端な温度、ほこり、水など）への互換性を備えている、また、ワークフローを合理化し、緊急事態に迅速に対応するために、GPS追跡、緊急アラーム、異なるチームや機関間の相互運用性などの機能をサポートしている。
このレポートには、業務用移動無線システム、ネットワーク中継装置、端末装置、関連サービスなどのネットワーク展開が含まれる。
社会インフラを支える通信の進化
業務用移動無線機は、安全・効率・信頼性を重視する現場において欠かせない通信インフラである。警察、消防、物流、建設、エネルギーといった幅広い分野で導入が進み、緊急時における即時性や安定性は他の通信手段では代替できない強みを持つ。特に自然災害や大規模イベントの現場では、公共通信網が不安定になる状況においても確実に稼働し続ける能力が求められており、その存在は社会の安全と持続的な運営に直結している。こうした背景から業務用移動無線機は単なる機器ではなく、社会機能を支える「安心の基盤」としての地位を確立しているのである。
市場を動かす新たなダイナミクス
市場の動向を見ると、デジタル化とIPネットワーク技術の進展が業務用無線機の姿を大きく変えつつある。従来のアナログ方式からデジタル方式への移行は進み、さらにAIやIoTとの連携によって、単なる音声通信を超えたデータ伝送や映像共有が可能になっている。LP Informationが2025年に発表した最新レポートでも、市場の成長性は堅調に維持され、主要プレーヤーが製品の多機能化と国際展開を加速していると指摘されている。さらに、政府が推進する防災・セキュリティ関連政策や、企業のスマートオペレーション化の需要も追い風となり、業務用無線機市場は安定性と拡張性を兼ね備えた希少な成長領域として注目されている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界業務用移動無線機市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/448034/professional-mobile-radio）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.1%で、2031年までにグローバル業務用移動無線機市場規模は267.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 業務用移動無線機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335464&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335464&id=bodyimage2】
図. 世界の業務用移動無線機市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、業務用移動無線機の世界的な主要製造業者には、Motorola Solutions、Hytera Communications、JVCKenwood、Airbus Group、Harris、Tait Communications、Sepura、Thales、Codan Radio、Icom Incorporatedなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約69.0%の市場シェアを持っていた。
