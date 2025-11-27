オトナル、ボーカロイド楽曲に特化した音楽アプリ「ボカコレ」に運用型の音声広告を実装、販売開始

株式会社オトナル

株式会社オトナル（本社：東京都中央区／代表取締役 八木太亮、以下、オトナル）は、株式会社ドワンゴ（以下、ドワンゴ社）が運営するボーカロイド楽曲に特化した音楽アプリ「ボカコレ」内の広告枠にデジタルオーディオ広告（音声広告）の実装を行いました。

音声のプログラマティック広告（運用型広告）の買い付けができるデジタル広告枠として広告出稿が可能です。

ボーカロイド楽曲に特化した音楽アプリ「ボカコレ」は、ニコニコに投稿された音楽、音声系動画の音声だけを再生できるiOS / Androidスマートフォンアプリです。

このたび、「ボカコレ」へのアドサーバーおよびSSP導入を行い、楽曲間の音声広告枠への、デジタル音声広告買い付けが可能になりました。

純広告からの買い付けと、広告買い付けシステムである各種DSP（Demand-Side Platform）から、ターゲティングやデータ連携による効果検証を実現する広告買い付けが可能となります。

■買い付け可能なDSP

- ディスプレイ＆ビデオ 360（グーグル合同会社）- The Trade Desk（The Trade Desk）

今後も順次追加予定です。

「ボカコレ」とは

「ボカコレ」は、ドワンゴ社が運営するボーカロイド楽曲に特化した音楽アプリです。

人気のボーカロイド曲や音楽ゲーム曲など100万曲以上から楽曲をプレイリスト化して聴くことができ、楽曲以外にもゲーム実況者のラジオやシチュエーションボイス等の音声コンテンツを楽しむことができます。ボカコレはZ世代の若年層を中心に支持されるボーカロイドに特化した音声メディアです。

「ボカコレ」の特徴- ボカロ楽曲100万曲以上が無料- バックグラウンド再生が無料- ボカロ楽曲に特化したランキング- ボカロの祭典「The Vocaloid Collection」と連動- プレイリスト共有機能やメドレー作成機能

サービスの総ダウンロード数は、500万以上。ユーザーは10～20代が73％と若い世代を中心に支持を集めています。

広告掲載イメージ／ターゲティング

楽曲の間に、30秒以内の音声広告が配信されます。音声広告が再生されると同時に掲載されるコンパニオンバナーも表示されます。コンパニオンバナーをクリックすることで指定リンク先に遷移が可能です。

また、「ボカコレ」に登録しているユーザーの性別情報（女性、男性）をもとにターゲティング広告を配信することができます。

プログラマティック（運用型）音声広告とは

広告主側の広告買い付けシステムであるDSP（Demand-Side Platform）から、媒体社側の入札システムであるSSP（Supply-Side Platform）に対して買い付けを行う音声広告の出稿取引の仕組みです。

※「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

ボーカロイド楽曲に特化した音楽アプリ「ボカコレ」音声広告プランの媒体概要／広告メニューについては下記から詳細をご覧ください。

株式会社オトナルについて

株式会社オトナルは、デジタルオーディオ広告（音声広告）事業を展開する“デジタルオーディオ広告カンパニー”です。「日本国内にデジタル音声市場を形成する」をミッションに掲げ、これまで3,500件以上の音声広告プランニング、1,000件以上のクライアントの出稿・運用改善をサポートしてきました。

データ活用による音声広告のプランニングから、ナレーターや声優によるクリエイティブ制作、広告配信、レポーティング、音声コンテンツ制作まで、音声×マーケティング施策をトータルでサポートすることができます。



またアドサーバーやSSP、音声CMSといった音声のアドテクノロジー提供を通じて、音声アプリやラジオ局、アプリゲームなどへのデジタルオーディオ広告の実装サポートを行っています。新たな音声メディア・音声広告枠の開発の取り組みを通じて国内における音声広告市場創出への取り組みを続けています。

https://otonal.co.jp/



【株式会社オトナル】

代表取締役：八木 太亮

所在地：東京都中央区入船3丁目7-7 ウィンド入船ビル5F

事業内容：デジタルオーディオ広告（音声広告）の広告販売、音声パブリッシャー向けアドテクノロジー実装、データ開発支援、音声コンテンツの広告制作、音声コンテンツ配信支援事業



