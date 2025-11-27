【12/6(土)開催】個人投資家向けIRセミナー「Bridge Salon」に代表取締役社長の山崎が登壇

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年12月6日(土)に東京で開催される個人投資家向けIRセミナー「Bridge Salon(ブリッジサロン)」に代表取締役社長の山崎が登壇することをお知らせいたします。




https://www.bridge-salon.jp/salon_guide_rf/detail_156.html


2025年12月6日(土)に東京で開催される個人投資家向けIRセミナー「Bridge Salon(ブリッジサロン)」に代表取締役社長の山崎が登壇いたします。



本イベントでは、2025年11月10日(月)に開示した「2025年12月期 第3四半期決算説明資料」を取り上げ、第3四半期の業績と今後の業績予想を中心にお話しする予定です。



当日は各登壇企業への個別QAのお時間もございますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。



そのほか、イベントの詳細につきましては以下のイベントサイトよりご確認ください。



＜イベントサイト＞


https://www.bridge-salon.jp/salon_guide_rf/detail_156.html



【概要】


■名称


投資家向けIRセミナー Bridge Salon



■日時


2025年12月6日(土)13:00～17:00(予定)



■ZETA登壇時間


14:45～15:30



■場所


KDDIホール (東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル2階)


※当日はライブ配信も予定しています。詳細はイベントサイトよりご覧ください。



■申込・詳細ページ
https://www.bridge-salon.jp/salon_guide_rf/detail_156.html



■主催


株式会社インベストメントブリッジ




ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。


■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売