ライトアップ、「企業価値UP」セミナーを開催 ～属人経営から脱却する5つの具体策を公開～
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 白石 崇）は、中小企業経営者・後継者を対象にした無料オンラインセミナー「今日から始める『企業価値UPの習慣』～属人経営から脱却する5つの具体策～」を2025年12月5日（金）に開催いたします。
本セミナーでは、経営可視化の実践事例をもとに、企業価値向上のための5つのステップを具体的に解説します。
売上・資金繰り・人材に依存しない“仕組みで回る経営”を目指すためのノウハウを、全国の中小企業へお届けします。
セミナー概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334559&id=bodyimage1】
タイトル：今日から始める「企業価値UPの習慣」～属人経営から脱却する5つの具体策～
講師：冨田 修平（株式会社LifeHack 代表取締役）
開催日時：2025年12月5日（金）14:00～15:00
形式：オンライン開催（Zoom利用予定）
参加費用：無料（事前登録制）
お申込方法：参加希望の方は以下のリンクよりお申し込みください。
https://mgmtsys.jdnw.jp/seminar/3825?partner_id=1152
※定員に達し次第、受付を終了します。お早めにお申し込みください。
セミナープログラム
本セミナーでお話しする内容をご紹介いたします。
1. オープニング
* 講師自己紹介
* セミナーの目的とゴール共有
*「属人経営から脱却する」ことの背景と意義
2. よくある実態と課題
* 売上管理の不十分さ
* 資金繰りが経営者の頭の中だけにある状態
* 「人に依存する経営」と「仕組みで回る経営」の違い
3. 経営を“見える化”する重要性
* 継続・承継・成長のための必然性
* 見える化による課題発見と意思決定のスピードアップ
* 企業価値を高めることのメリット
* 企業価値担保権について
4. 企業価値を高める5つのステップ
（1）売上・資金繰りの見える化
（2）業務の標準化
（3）経営数字の活用
（4）組織の自走化
（5）企業価値の可視化
5. 具体的な導入事例・成功例
* 数値改善例・体制構築例
* 導入前後の変化比較
6. 参加特典の紹介
* 簡易企業価値算定レポート
7. さいごに
* 質疑応答
* 個別相談案内
* アンケート
参加特典
本セミナーにお申込、ご参加いただいた方には以下の特典をご用意しております。
【特典】
- 簡易企業価値算定レポート
ご希望の企業様に、伺った財務データを基にした企業価値の現状と、主要な改善ポイントをまとめたレポートをご提供します。
今後の展望
ライトアップでは「全国、全ての中小企業を黒字にする」というビジョンのもと、AIを活用した経営支援・教育事業をさらに拡充してまいります。
今回のセミナーをきっかけに、AIによる経営の“見える化”や“自動化”を支援し、地方企業や小規模事業者にも持続的な成長の機会を提供していきます。
今後もAI研修・AIエージェント導入・経営支援コンサルティングなどを通じて、企業価値向上に寄与する新たな取り組みを積極的に展開してまいります。
登壇企業概要
株式会社LifeHack https://www.mangama.jp/
代表：代表取締役 冨田 修平
所在地：茨城県つくば市飯田284-2
事業内容：M&Aアドバイザリー事業、経営改善計画策定支援事業
主催企業概要
株式会社ライトアップ https://www.writeup.jp/
資本金：3億8,638万円
代表：代表取締役社長 白石 崇
市場：東証グロース市場 証券コード：6580
所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F
事業内容：AIソリューション事業、コンテンツ事業
お問い合わせ
セミナーへの申込は上記【セミナー概要】をご確認ください。
その他お問い合わせはこちら https://jdnw.jp/contact/
株式会社ライトアップ JDネット事務局 https://jdnw.jp/
E-mail：jdnw@writeup.co.jp
TEL：050-3196-2821
配信元企業：株式会社ライトアップ
