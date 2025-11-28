“香り”が迎える新たなエントランス。 那覇新都心メディアビル ロビーエントランスリニューアルに伴い、香りを用いた空間演出がスタートします。
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は、那覇新都心メディアビル（那覇市）のロビーエントランスにて、2025年12月1日（月）より、香りを用いた空間演出サービスを開始します。
＜サービス内容＞
「那覇新都心メディアビル」は沖縄・那覇新都心の中心地で「人と情報が集う価値あるオフィス」として、数多くの企業や行政機関が入居するビルとして注目されています。
このたびのロビーおよびエントランスのリニューアルにあわせ、空間価値をさらに高めるため“香りの演出”を新たに導入。
視覚的な美しさに、香りによる心地よさを加えることで、訪れるすべての方により“コンフォータブル”で“洗練された”第一印象をお届けいたします。
ロビーエントランスで使用する香りは、植物から採れる天然香料だけを贅沢にブレンド。
紅茶のような穏やかで上品な香りが、空間に柔らかな陰影を生み空間の雰囲気を静かに整えます。
特定の香りが記憶を呼び起こす「プルースト効果」に着目し、訪れる方に心地よい印象がそっと残る空間づくりを目指します。香りを通じて、安心感と上質さが記憶にとどまる体験を提供します。
＜施設情報＞
那覇新都心メディアビル
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち1丁目3番31号
098-869-2551
＜日時＞
2025年12月1日（月）より演出開始
＜香りについて＞
ベルガモットの軽やかな爽やかさに、ゼラニウムの深みと余韻。
紅茶の湯気が静かに立ちのぼるような上品さが、空間に柔らかな陰影を生み
思考が整うような静かな心地よさを演出します。
忙しさの中にあっても、ふと深呼吸したくなるような香りです。
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
098-943-0120
http://gotas.jp/
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で100件を超える施設にて香りの演出を展開しています。
空間演出だけではなく、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
「ホテルのための香り屋」として、多くの宿泊施設のサポートを行なっています。
