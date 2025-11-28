「リーガロイヤルホテル広島」30周年記念で完売した“あの香り”が再び登場！話題のアロマアイテム、待望の再販決定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334214&id=bodyimage1】
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は、リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町）と株式会社KAORI LOGO（広島市中区榎町）との共同企画により、リーガロイヤルホテル広島30周年記念として発売し、完売したオリジナルアロマアイテムを、多くのご要望にお応えして2025年12月1日（月）より再販いたします。
＜サービス内容＞
開業30周年という節目に誕生し、多くの反響をいただき完売したホテルオリジナルアロマアイテムより、2商品をリニューアルして再販いたします。
リーガロイヤルホテル広島オリジナルアロマは、2020年よりホテルのロビーやエグゼクティブフロアでお客様をお迎えしてきた香りです。
エレガントで華やかな香りは、訪れる人々に記憶に残る特別な時間を演出する“ホテルを象徴する香り”として親しまれています。
今回再販されるラインナップは、「ルームフレグランス」と「スティックアロマ」の2種類。
再販にあたり、パッケージデザインを一新し、商品名も新たに**Sereine（セレーヌ）**と名付けました。
**Sereine**は、夜空に静かに降り注ぐ香りの雫をイメージしています。
旅の思い出を、香りとともに持ち帰っていただける特別なアイテムとして、
大切な方へのギフトやご自宅でのリラックスタイムにもぜひお楽しみください。
リーガロイヤルホテル広島 オリジナルフレグランスギフトは、
1階「ホテルフロント」、ホテル内1階「ダイニング ルオーレ」、およびリーガロイヤルホテル広島公式サイトにてお求めいただけます。
＜商品情報＞
ルームフレグランス/60ml \2,090（税込）
スティックアロマ/30ml \2,530（税込）
＜香りについて＞
セージ・ベルガモット・グレープフルーツ・リッツァクベバ・ラベンダー・ローズゼラニウムの6種類の天然香料を合わせた、やさしく華やかでエレガントな香りです。
＜ホテル施設・協力会社情報＞
リーガロイヤルホテル広島
〒730-0011
広島県広島市中区基町6-78
082-502-1121
https://www.rihga.co.jp/hiroshima
株式会社 KAORI LOGO
〒730-0851
広島県広島市中区榎町7-14-1F
https://kaorilogo.co.jp
＜日時＞
2025月年12月1日（月）より発売開始
＜会社情報＞
■ 株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
http://gotas.jp
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で多数の宿泊施設にて香りの演出を展開しています。
また、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
「ホテル専門の香り屋」として、多くの施設のサポートを行なっています。
配信元企業：株式会社Gotas
