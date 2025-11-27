スカイアーチネットワークス、サイバーパテントの導入事例を公開

株式会社スカイアーチネットワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のアドバンストティアサービスパートナーである株式会社スカイアーチネットワークス（本社：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：石橋達司、以下スカイアーチネットワークス）は、サイバーパテント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：長谷川 恵、以下サイバーパテント）の導入事例を公開したことをお知らせいたします。

AWS導入支援はもちろん、求められる高いセキュリティ要件を実現させながら、最適な環境実現・継続運用を行い、サイバーパテントがアプリケーションの開発に集中できる環境を実現しています。

事例記事Webページ：https://www.skyarch.net/case/skyarch_cyberpatent/

サイバーパテントは日本で2001年に設立され、知的財産に関する情報提供サービス、ソフトウェア開発、コンサルティング、教育研修を提供する企業です。主力サービスには、特許・知的財産の検索、集計、分析を支援する「CyberPatent Desk」、知的財産戦略策定のための「CyberPatent Desk テキストマイニング」、そして企業や大学向けの知財管理システム「Equinox TOPAM」などがあります。 同社はフランスの大手知財ソリューション企業Questelグループに属しており、グローバルな知財ネットワークを活かしたサービス展開を強みとしています。こうした事業を通じて、企業や研究機関の知的財産戦略を支援し、技術革新の基盤を支える役割を担っています。

同社においてスカイアーチネットワークスのAWS導入支援等サービスは、複数のクライアントのプロジェクトにおいて、より高度なセキュリティ要件が求められる場面や、運用の業務負荷軽減において活用されています。インフラ部分の運用、セキュリティをスカイアーチネットワークスに任せられることで、アプリケーションの開発や機能拡張に注力できています。

■導入の決め手

- AWSの高い専門性がある- 高いセキュリティ要件を満たしながら、インフラの運用を任せられる- インフラの管理を任せられるため、アプリケーションの開発に集中できる

■スカイアーチネットワークスのAWS総合支援

- AWSのベストプラクティスに則った設計で、高セキュリティ及びコスト最適化を実現- AWSのご利用相談から、設計構築、運用監視までワンストップでご支援- シンプルな環境構築からクラウドネイティブを実現する環境構築までお客様のビジネスに適したシステム構成をご提案

■今回活用いただいたAWS総合支援のメニューについて

- AWS請求代行（https://www.skyarch.net/service/aws-introduction/aws-invoice/）- AWS導入支援（https://www.skyarch.net/service/aws-introduction/）- AWS運用代行（https://www.skyarch.net/service/aws-msp/）- AWSセキュリティ運用（https://www.skyarch.net/service/aws-security/）

■お問合せ先

株式会社スカイアーチネットワークス 広報

TEL：03-6743-1100（平日10:00～18:00）

株式会社スカイアーチネットワークスについて

株式会社スカイアーチネットワークスは、IBMグループのAWS専業クラウドインテグレーターです。

AWSアドバンストティアサービスパートナーとして認定され、AWSマネージドサービスプロバイダー（MSP）プログラムや、AWSレベル1 MSSPコンピテンシーパートナーなど12のAWS関連認定と多数のAWS認定資格者を有しています。クラウド構築や開発、運用代行はもちろんのこと、セキュリティ対策や内製化支援、昨今注目を帯びているAI活用やデータ分析基盤構築等まで幅広くご支援しています。

※2025年9月現在、10,000件以上のプロジェクト実績

◼️株式会社スカイアーチネットワークス 会社概要

設立 ：2001年7月12日

代表者 ：代表取締役社長 石橋達司

資本金 ：1億円

URL ：https://www.skyarch.net/

事業内容：

- クラウド技術コンサルティング、開発、運用- アプリケーションの企画開発、運用- 企業向けIT人材育成、内製化支援

※掲載されている製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。