ディスプレイ用人工雪専門ブランド『Snow Magic Decor』本格始動。～空間演出の常識を覆す“雪の魔法”で、企業の新たなプロモーション事例を創出へ～

株式会社アルチザン

クリエイティブアートプロダクション株式会社アルチザン（本社：千葉市美浜区高洲2-10-1-115、代表取締役：田中英司）は、長年実現が困難とされた「本物以上にリアルな雪の意匠」を可能にするディスプレイ用人工雪専門ブランド『Snow Magic Decor』を2026年1月より本格始動します。

独自開発の3種の雪素材と施工技術により、店舗・イベントなどの空間演出で真夏に雪を降らせるなど、常識を覆す企画を実現。ローンチを記念し、抽選1社様にファサードの無料施工と、空間デザインのプロ「GREEN ROOOM INC.」との「真夏の雪」共同プロジェクトを限定1社様にご提案（How much）。「集客の課題を解決し、SNSで爆発的な認知を獲得する」という社会的な文脈を背景に、空間演出の新たな可能性を切り拓きます。

Tropical Snowfall

公式サイト： https://artizan-inc.jp/

■ 背景：なぜ今、“本物の雪”を超える表現力が求められるのか

日本のディスプレイ業界において、雪の表現は長年、綿や塗装、発泡スチロール造形が主流でした。しかし、これらの手法はリアルさに欠け、意匠表現に限界がありました。株式会社アルチザンは、この課題に唯一着目し、独自素材と施工技術の開発を推進。多くのご要望と確かな手応えを感じた2025年迄の２年間のテスト期間を経て、いよいよ「本物以上にリアルで、かつ自由な雪の表現」を可能にする『Snow Magic』を表舞台へと送り出します。

■ 核となる3つの独自開発マテリアル

『Snow Magic』の圧倒的な表現力は、特性の異なる3種類のオリジナルマテリアルによって支えられています。

１．『Snow Magic (スノーマジック)』

数種類の透明樹脂パウダーからなる硬化・定着タイプの装飾雪。木材やガラスなどあらゆる素材に塗布可能で、人の手に触れる場所や風が吹く環境でもリアルな質感を維持します。

２．『Snow Magic Flake (スノーマジックフレーク)』

軟質樹脂を粉砕した粉末＆薄片。1mm～8mmのサイズを使い分けることで、パウダースノーから氷の粗いテクスチャーまで、非定着タイプならではの広範囲な施工と簡単な撤去作業を両立します。

３．『Snow Magic Powder ECO (スノーマジックパウダーエコ)』

100%リサイクルペーパーを原料とし、人体や環境への負荷がないナチュラル成分。軽量で、クリスマスツリーの装飾など繊細な対象物へのボリューム表現に最適です。

【限定1社】 共同プロジェクト第一弾：『Tropical Snowfall』のご提案

この『Snow Magic』がもたらす体験価値の可能性を最大限に示すため、空間デザインのプロフェッショナル集団「GREEN ROOOM INC.」との共同で、常識を破壊する体験をご提案します。

「真夏のビーチが、一夜にして白銀の世界に変わる」

照りつける太陽の下に広がる、真っ白な雪と氷のドーム。この非現実的な光景は、単なる奇抜なアイデアではありません。来場者が思わず発信したくなる「最強のUGC（ユーザー生成コンテンツ）」となり、メディアが殺到する圧倒的なPRフックを生み出し、爆発的な認知を獲得。メディアが殺到する圧倒的なPRフックを生み出し、「革新的な企業」という強力なブランド資産を構築する、計算され尽くした戦略的ソリューションです。この企画の衝撃性ゆえに、後にも先にも実現できるのは一度きりです。2026年の夏、市場の主役になりませんか？

なお、本企画を皮切りに、私達の専門ユニットは今後、これに匹敵する『一社様限定』の大型企画をシリーズとして定期的にリリースしてまいります。まずはこの夏、圧倒的な第一歩をご一緒できれば幸いです。

■ アルチザンの『Snow Magic』が可能にする3つのこと

私たちが提供するのは、単なる人工雪素材ではありません。貴社の課題を解決し、ビジネスを加速させるための「体験価値」です。

１．情緒に訴えかける世界観の構築： 雪の降らない都市でのイベントでも、情緒あふれる雪景色で人々の心を掴み、商品やサービスの価値を強く印象付けます。

２．常識を覆す企画の実現： 「真夏に雪」といった常識を覆すユニークなデザイン設計で、競合他社との圧倒的な差別化を図り、メディアPR効果やSNSでの拡散力を最大化します。

３．季節限定の空間リニューアル： テーマパークのアトラクションや店舗ファサードなどを雪化粧することで、新規顧客の獲得と既存顧客の再訪を促します。

【ローンチ記念特別企画】 ウィンターギフトとして“ファサードスノーデコレーション”を1社様に無料プレゼント！

『Snow Magic』が持つ“雪の魔法”をより多くの方々に体感していただくため、この冬、特別なギフトをご用意しました。抽選で1社様の店舗や施設のファサードを、私たちが無料でスノーデコレーションいたします。

「通行人が思わず足を止め、カメラを向けたくなる」

そんな唯一無二の冬景色を、空間デザインのプロフェッショナル「GREEN ROOOM INC.」とアルチザンが、デザインから施工、そして撤去まで責任を持ってプロデュースします。フェイクスノーの魅力を存分に伝える、この冬だけの太っ腹企画です。貴社のエントランスを、この冬一番のフォトスポットに変えてみませんか？

※写真はイメージです。

【キャンペーン概要】

内容 ： ファサードへのスノーデコレーション

応募期間： 2025年12月1日～2025年12月31日

応募方法： 特設サイト（URLは後日公開）の応募フォームよりお申し込みください。

当選発表： 厳正なる抽選の上、ご当選者様へ直接ご連絡いたします。

■ 今後の展望

アルチザンは今後、「雪と桜」をテーマにした企画をシリーズ化するなど、日本の伝統美と革新的な表現技術を掛け合わせた唯一無二の空間演出を国内外に提案してまいります。ありきたりな日常を、ビジネスを、そして常識を、私たちと一緒に白く塗り替えませんか？

常識を白く塗り替えろ。

少しでもご興味をお持ちいただけましたら、まずはオンラインで30分、この企画がもたらすインパクトについてお話しさせてください。「何から相談すれば…」という段階でも全く問題ございません。

■ お問い合わせ

【ウィンターギフト企画】 に関するご応募・お問い合わせ、【Tropical Snowfall企画】 に関するご相談は、下記までお急ぎご連絡ください。

株式会社アルチザン (Artizan Co., Ltd.)

担当 ：田中 英司

Email ： info@artizan-inc.co.jp

ウェブサイト： https://artizan-inc.jp/

Instagram ： @artizan.kk

■ 共同企画パートナー

グリーンルーム株式会社（Green Rooom Inc.）

所在地 ： 東京都渋谷区神宮前3-32-5 T/K HOUSE

ウェブサイト： www.greenrooom.com

Instagram ： @greenrooom_inc

■ 会社概要

会社名 ：株式会社アルチザン

代表者 ：代表取締役 田中英司

所在地 ：千葉市美浜区高洲2-10-1-115

事業内容：美術施工

URL ：https://artizan-inc.jp/