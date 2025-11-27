スマートフォンをかざすだけで測定した温度データを回収。パソコンやケーブルがなくても温度管理が簡単にできるスマートカードロガーを発売。

株式会社チノー

株式会社チノー（東京都板橋区、代表取締役社長：豊田三喜男、東証プライム：6850）は、2025年11月27日（木）に「スマートカードロガー MR532N」を発売します。

スマートカードロガーMR532Nは-50℃～150℃の温度を測ることができる温度ロガーで、外付けのセンサで計測したデータは本体に収録します。これまでのロガーは計測したデータを収集するためにロガー本体とパソコンをケーブルで接続する必要がありましたが、今回発売のスマートカードロガーはNFC通信技術＊を利用しており、ロガー本体にスマートフォンをかざすだけでデータを回収することができます。本体は特別な設定操作をすることなく、スマートフォンアプリを使って簡単に温度管理や警報設定、収録設定が行えます。

＊NFCは「Near Field Communication」の略で、近距離無線通信です。交通系ICカードなどにも利用されています。

【製品紹介ページ】 https://www.chino.co.jp/jp/serv/products/detail/?did=302(https://www.chino.co.jp/jp/serv/products/detail/?did=302)

測定データはレポート作成のほかe-mail送信も可能

スマートカードロガーはスマートフォンをロガー本体にかざすだけでNFC通信にて測定データの回収、収録設定、警報設定ができます。スマートフォンアプリではCSVファイルの作成だけでなく、グラフ作成やPDFファイルの作成もできます。また、作成したファイルはe-mailでの送信もできます。

1chあたり10,000データを収録

スマートカードロガーは1台に2チャンネルのセンサを接続可能で2か所の温度を同時に計測できます。計測した温度データは各チャンネル10,000データを本体に収録することができます。収録したデータはロガーにスマートフォンをかざすことで、2000データを約10秒の速さで回収できます。また、ロガーの電池がきれても収録したデータは保持されているので安心です。

■特長

・ロガーにスマートフォンをかざすだけで、温度計測データを取得

・スマートフォンアプリを介して警報設定、収録設定可能

・長寿命化（電池寿命約2000時間）※当社比。条件による

・測定データはCSV形式とPDF形式でのレポート表示

・熱電対はライティングコネクタによって簡単接続

・スマートフォンをPCにUSB接続することで、収録データにアクセス可能

■仕様

測定温度範囲：-50℃～150℃

精度定格：測定値の±0.1％＋0.3℃（周囲温度25℃）

温度センサ：T熱電対

入力点数：2チャンネル/台

収録データ数：10000データ/ch

データ収録間隔：1分～24時間（初期値10分）

基準接点補償精度：±0.4℃（周囲温度15～35℃）±0.7℃（周囲温度-10～15℃/35～50℃）

本体防水性：IP64

電池：単4アルカリ乾電池2本

電池寿命：約2000時間（25℃環境、データ収録間隔10分）

■用途

・冷蔵／冷凍車の温度管理

・冷蔵／冷凍倉庫、低温倉庫の温度管理

・農業用ビニールハウスの温度管理

・試験研究用チャンバーの温度管理

・美術館、博物館、クリーンルームなどの環境計測

・厨房設備内の温度管理

・コンクリート養生用温度管理

■価格

スマートカードロガー本体 MR532N：\46,200（税込み）

中継ケーブル MR930N-02（1本）：\5,500（税込み）【保守用】

※ロガー本体は中継ケーブル２本を含みます。

※温度センサ（T熱電対）は別売りです。

■販売目標

2026年度末までで400台

株式会社チノーについて

株式会社チノーは1936年の創立以来「計測・制御・監視」の領域において事業を展開し、産業分野の発展に貢献してまいりました。温度を「正しく」計測、制御、監視することは、品質、性能を向上させるために重要な要素です。当社では、この計測・制御・監視の一連の流れを、さまざまな目的に合わせ「温度ループ」として製品に組み込むことでシステム化し、お客様を課題解決へ導く「ループソリューション」として提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社チノー

本社所在地：東京都板橋区熊野町32-8

代表取締役社長：豊田三喜男

事業内容： 計測制御機器の製造・販売、計装工事

設立： 昭和11年(1936年）8月1日

HP：https://www.chino.co.jp/