RICOH kintone plusÍ½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÖNICE±Ä¶ÈÊª¸ì for RICOH¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¡Á Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç±Ä¶È¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½ ¡Á
¡¡¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§³Þ°æ Å°¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖRICOH kintone plus¡×¤ÎÍ½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢±Ä¶È»Ù±ç¥Ä¡¼¥ë¡ÖNICE±Ä¶ÈÊª¸ì for RICOH¡×¤òËÜÆü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢RICOH kintone plus ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥Ê¥«¥·¥Þ¤Î¡ÖNICE±Ä¶ÈÊª¸ì on RICOH kintone plus¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥óÆÈ¼«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖNICE±Ä¶ÈÊª¸ì for RICOH¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
NICE±Ä¶ÈÊª¸ì for RICOH¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
NICE±Ä¶ÈÊª¸ì for RICOH¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
¡¡½¾Íè¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ïµ¡Ç½ÊÌ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÉ¸½à¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÍøÍÑÎ¨¤Î¹â¤¤¡Ö¸ÜµÒ´ÉÍý¡×¡Ö°Æ·ï´ÉÍý¡×¡Ö³èÆ°Êó¹ð¡×¤Î£³¼ïÎà¤Ë¹Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëµ¡Ç½Ã±°Ì¤ÇÄÉ²Ã¤â¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£»È¤¤¤¿¤¤µ¡Ç½¤Î¤ß³èÍÑ¤Ç¤¡¢²Á³ÊÌÌ¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼ÂÎ·Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¶È¼ï¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÄÌ¾ïÈÇ¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Æ·ï´ÉÍý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖÀ½Â¤¶È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿º£¸å¡¢·úÀß¶È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤âÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Æ³Æþ¤«¤éÊÝ¼é¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢±Ä¶È¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë°Æ·ï´ÉÍý¤ä¾ðÊó¶¦Í¤ò¸úÎ¨²½¡¢±Ä¶ÈÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥³¡¼¤Ïº£¸å¤â¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É´¿¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼ÂÎ·Ï
É¸½àÍøÍÑÎ¨¤Î¹â¤¤¡¢¸ÜµÒ´ÉÍý¡¢°Æ·ï´ÉÍý¡¢³èÆ°Êó¹ð¤Îµ¡Ç½¤ËÄó¶¡ÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Îµ¡Ç½¤ÏÁªÂò¤·¤ÆÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. À½Â¤¶È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÍÑ°Õ
°Æ·ï¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬¤ÊÀ¸»º¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤á¤ëÀ½Â¤¶È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£°Æ·ï¤äÌä¹ç¤»¤ò¾¦ÉÊ¤ËÉ³¤Å¤±¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£¸å¡¢·úÀß¶È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤âÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
3. ¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µ¥Ý¡¼¥È
SE¥µ¡¼¥Ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ¡¢ÊÝ¼é¡¢ÁàºîÀâÌÀ¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³«È¯¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¥á¥Ë¥å¡¼¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡Ë
¸ÜµÒ´ÉÍý¡¢°Æ·ï´ÉÍý¡¢³èÆ°Êó¹ð¤¬É¸½à¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¡Á§¤Îµ¡Ç½¤ÏÁªÂò¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2160/123582/123582_web_1.png
ÎÁ¶â¥á¥Ë¥å¡¼¡ÊÀ½Â¤¶È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡Ë
¸ÜµÒ´ÉÍý¡¢°Æ·ï´ÉÍý¡¢³èÆ°Êó¹ð¡¢¾¦ÉÊ¥Þ¥¹¥¿¤¬É¸½à¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¡Á§¤Îµ¡Ç½¤ÏÁªÂò¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2160/123582/123582_web_2.png
¡ÖDX¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DX¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¥À¡¼¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼²þ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¹çµ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ê¥³¡¼¤Î¥¨¥Ã¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»æ¾ðÊó¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥³¡¼¤È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤ËÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.ricoh.co.jp/products/concept/dx-ecosystem
¡ö¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
|¡¡¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡|
¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢°õºþ¤ª¤è¤Ó²èÁü¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÀ¤³¦Ìó200¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯3·î´ü¥°¥ë¡¼¥×Ï¢·ëÇä¾å¹â2Ãû5,278²¯±ß¡Ë¡£
¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´¿¤Ó¤ò¡¡ÁÏ¶È°ÊÍè85Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¡¢¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ÎÈ¯´ø¤ò»Ù¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.ricoh.com/
