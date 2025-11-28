こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
女子美術大学が創立125周年記念展「教え育まれてきた才能たち ―（明治から令和へ）」を12月3〜8日まで日本橋三越本店「美術特選画廊」で開催 ― 三岸節子、片岡球子、堀文子ら30名の作品を展示
女子美術大学は12月3日（水）〜8日（月）まで、日本橋三越本店「美術特選画廊」（東京都中央区）において「女子美術大学創立125周年記念展 ―教え育まれてきた才能たち ―（明治から令和へ）」を開催。三岸節子、片岡球子、堀文子のほか、同大出身の幅広い分野のアーティスト27名の作品が展示される。申込不要、入場無料。
女子美術大学は、私立の美術大学としては日本で最も古い1900年に創立。「芸術による女性の自立」「女性の社会的地位の向上」「専門の技術家・美術教師の養成」を建学の精神として、アーティストやデザイナーをはじめ、多彩な分野で活躍する女性を輩出してきた。
創立125周年を迎えた今年、10〜11月に南青山で行われた「この世界に生きること」に続き、日本橋三越本店の美術特選画廊において記念展覧会を開催。三岸節子、片岡球子、堀文子という同大を代表する3人の画家に加え、現在活躍している幅広い分野のアーティスト27名の作品が展示される。
◆女子美術大学創立125周年記念展
「教え育まれてきた才能たち ―（明治から令和へ）」
【会 期】 12月3日（水）〜8日（月）
【時 間】 10:00〜19:00 ※最終日は17:00まで
【会 場】 日本橋三越本店 本館6階 美術特選画廊 （東京都中央区日本橋室町1-4-1）
【申 込】 不要
【入 場】 無料
【内 容】
《出品作家》
三岸 節子 ／ 片岡 球子 ／ 堀 文子
安齋茉由／大河原典子／大小島真木／奥村巴菜／菅野静香／清川漠／工藤麻紀子／呉亜沙／後藤瑞穂／後藤夢乃／小松美羽／齊藤彩／下重ななみ／杉田万智／杉山愛莉／曽谷朝絵／平良光子／丁子紅子／つのだゆき／戸田沙也加／中村萌／流麻二果／東麻奈美／藤井聡子／藤原由葵／森村智子／横山芙實
・キュレーター：山本雄三（女子美術大学短期大学部教授）
・アドバイザー：水沢勉（美術評論家）
【主 催】 学校法人女子美術大学
【URL】 https://www.joshibi.ac.jp/joshibi-news/event/3705
■女子美術大学125周年
女子美術大学は美術教育を行う学校として1900年に創立され、2025年10月に創立125周年を迎えた。長い歴史の間に、画壇・デザイン界をはじめ、教育界などあらゆる分野に優れた人材を輩出するとともに、社会で自立できる女性たちを送り出してきた。現代においても、知性と感性と技術を併せもち、美術の専門を活かして社会的、経済的に自立できる人材の育成を行っている。
【125周年記念サイト】
https://125th.joshibi.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人女子美術大学 総務企画部 広報グループ
〒252-8538 神奈川県相模原市南区麻溝台1900
Tel： 042-778-6123
E-Mail： prs@venus.joshibi.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
