女子美術大学が創立125周年記念展「教え育まれてきた才能たち ―（明治から令和へ）」を12月3〜8日まで日本橋三越本店「美術特選画廊」で開催 ― 三岸節子、片岡球子、堀文子ら30名の作品を展示

女子美術大学が創立125周年記念展「教え育まれてきた才能たち ―（明治から令和へ）」を12月3〜8日まで日本橋三越本店「美術特選画廊」で開催 ― 三岸節子、片岡球子、堀文子ら30名の作品を展示