¡ÚÂó¿£Âç³Ø¡Û³ØÀ¸¤¬Â¿¸À¸ì¤ÇÀ¤³¦¤òÉ½¸½¡ªÃÏ°è¸¦µæ²ñ¤Î³ØÀ¸¤¬±é¤¸¤ë³°¹ñ¸ì·à¤ÎÅÁÅýº×Åµ¡Ö¸ì·àº×¡×¤ò£±£²·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¡Á£¶Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ
Âó¿£Âç³Ø(ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¦³ØÄ¹ ÎëÌÚ¾¼°ì)¤Ï¡¢£±£²·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¡Á£¶Æü¡ÊÅÚ¡ËÂè87²ó¸ì·àº×¤òÂó¿£Âç³ØÈ¬²¦»Ò¹ñºÝ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ËÜ¸ì·àº×¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢³°¹ñ¸ì³Ø½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò·à¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¯É½¤¹¤ëÂó¿£Âç³Ø¤ÎºÇ¤âÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¼ø¶È¤ä²Ý³°³èÆ°¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤È¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢°ÛÊ¸²½¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤È¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØÂóÂç¤«¤éÀ¤³¦¤Ø ¡Ámelody¤ò¡Á¡Ù¡£º£Ç¯¤Ï¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢¥¹¥ï¥Ò¥ê¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤Î£¶¤«¹ñ¸ì£¸ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¸ì·à¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¡¢K-POP¤Ê¤É4ÃÄÂÎ¤ÎÊ¸²½³èÆ°È¯É½¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬°î¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂ¿¸À¸ì·à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ËÜÇ¯¤âÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÎÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ëÂÎ¸³¤È¡¢YouTube¤Ç¤Î¼ê·Ú¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
Âó¿£Âç³Ø Âè87²ó ¸ì·àº×
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
01 ¡ÃÆü»þ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
ÎáÏÂ7Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ00Ê¬¡Á15»þ40Ê¬
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ00Ê¬¡Á15»þ00Ê¬
02 ¡Ã·Á¼°
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¡ÊÂÐÌÌ¡ÜWebÇÛ¿®¡Ë
03 ¡Ã²ñ¾ì¡ÊÆþ¾ì¡¦»ëÄ°ÌµÎÁ¡¿Í½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
(1) ÂÐ¡¡¡¡ÌÌ¡¡È¬²¦»Ò¹ñºÝ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ Îïß·²ñ´Û90Ç¯µÇ°¥Û¡¼¥ë¡Ê»úËë¤¢¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©193-0985 ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô´ÛÄ®815-1
¡¡¢¨¥¢¥¯¥»¥¹¡¡https://www.takushoku-u.ac.jp/access.html
(2) WebÇÛ¿®¡¡12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡§ https://www.youtube.com/live/LgN-UDGFOE8
12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡§ https://www.youtube.com/live/zVnnx34QPDI
03 ¡Ã¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
½Ð±éÃÄÂÎ¡¦¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÅù¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://act.takushoku-u.ac.jp/news/nid00004969.html
£´¡¥¼ç¡¡ºÅ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
Âó¿£Âç³Ø Âç³Øº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½
¡Ú¸ì·àº×¡Û
Âó¿£Âç³Ø¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑ¶µ²ñ³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¼£35Ç¯¤Î¡ÖÂè£±²ó ¸ì³ØÉôÂç²ñ¡×¤¬ËÜ¸ì·àº×¤Î¤Ï¤·¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀµ11Ç¯¤ËÂè£±²óÂç²ñ¡ÊÎïß·²ñ¸ì³ØÉô¸ì³Ø·à¸ø±é¡Ë¤¬µí¹þ²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Âè£±²ó³«ºÅ¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë87²ó¤Î³«ºÅ¤ò¿ô¤¨¤ëÅÁÅý¹â¤¤Âó¿£Âç³Ø»°Âçº×Åµ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âó¿£Âç³Ø¤Ë¤Ï15¤Î¸À¸ì¶µ°é¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ³Ø²Ý³°³èÆ°¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ë¤ÎÎïß·²ñ¤Ë¤âÃÏ°è¸¦µæÃÄÂÎ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£
³ÆÈ¯É½ÃÄÂÎ¤ÎÀìÌç¸À¸ì¤Ë¤è¤ë³°¹ñ¸ì·à¤òÈäÏª¤·¡¢ÆüËÜ¸ìÌõ¤Î»úËë¤â¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë°Â¿´¤·¤Æ´Ñ·à¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âó¿£Âç³Ø ¹Êó¼¼
TEL¡§03-3947-7160
¥á¡¼¥ë¡§web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
