Unipos、新コーポレートロゴおよび新ミッションを発表

Unipos株式会社

人と組織の力を引き出し組織課題を解決する Unipos株式会社（所在：東京都港区） は、コーポレートロゴおよびミッションを刷新いたしました。人的資本経営の重要性が高まる現在において、ピアボーナス(R)「Unipos」等のサービス提供を通じて向き合ってきた「組織変革」の本質を見つめなおし、当社が果たすべき価値創造の方向性をより明確にすることを目的としています。

新コーポレートロゴに込めた意図

新コーポレートロゴは、当社が「組織変革」という難易度の高いテーマに対し、強い信念と情熱、熱量を持ち、お客様だけでなく社会に灯し広げていく価値の象徴としてデザインしました。

ロゴのモチーフは「トーチ（たいまつ）」です。

小文字の「i」を変形させた独自の意匠と上部に配置されたドットは、Uniposが情熱の火を灯し、社会へと広げていく様子を表現しています。



そしてドットで表現した「炎」は、組織を変えたいと挑み続けるお客様の情熱であり、同時に当社が社会に届けたい情熱でもあります。

社員から募った意見の多くが、「組織変革という価値ある挑戦に取り組むお客様への敬意」と「その挑戦に伴走したいという想い」を表していました。その声を根幹にして生まれたのが、この新コーポレートロゴです。



トーチの炎が次へ次へと受け渡されて繋がっていくように、個の熱量が集団全体を動かす――そのようなイメージを込めました。

新コーポレートミッション「新しい発見をもとに、はたらく人と集団を熱くする」について

AIやテクノロジーが進化し成果を生み出す時代となった今、仲間やチームと、深く強い繋がりをもつことでやりがいがつくられることこそ会社組織や集団が持つ意義だと当社は考えます。

そして社員一人ひとりや組織全体が熱くなる体験を得られれば、個の力が集まり、集団で大きな変化が起こせるはずです。



そして、集団の力を引き出す鍵となるのが「新しい発見」です。

たとえば、ピアボーナス(R)「Unipos」上での称賛メッセージを通じて、普段は気づかない仲間の行動や魅力が見えることがあります。また、コンサルティング等で実施するお客様との対話から、表面に現れていない課題や、組織の強み・良さを新たに発見することもあります。



こうした“新しい発見”を起点に、個人や組織が前に進む起点となる。この価値で社会も前進させたいという意志を込め、ミッションを刷新しました。

当社代表取締役社長・松島稔 コメント

今回のロゴとミッションの刷新は、組織変革に挑むお客様への尊敬と、私たち自身の情熱から生まれました。

新コーポレートロゴには、お客様の想いや熱量、そしてその挑戦を支援したいという当社の意志を込めました。

今後も当社は、お客様の組織変革を成功へ導くための“新しい発見”を生み出し続け、はたらく人と組織を熱くする存在でありたいと考えています。

これからも『「最高の集団を自らつくる」時代をつくる』ため、皆様と共に邁進してまいります。

以上

■Unipos株式会社について

Unipos株式会社は、ピアボーナス(R)「Unipos」をはじめとするテクノロジーの力と、経営・人事・管理職向けの各種コンサルティングサービスの両輪で、人と組織の力を引き出し、『「最高の集団を自らつくる」時代をつくる』というパーパスの実現を目指しています。

https://unipos.me/ja/?utm_source=pressrelease251127

■Unipos最新支援事例が掲載された「Unipos BLOG」

https://blog.unipos.me/

■組織風土改革を知り、学び、活かす「UNITE powered by Unipos」

https://unite.unipos.co.jp/

■Unipos株式会社 概要

社名 Unipos株式会社

所在地 東京都港区虎ノ門3丁目1－1 虎の門三丁目ビルディング 4F

代表取締役社長 松島稔