＜au＞「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」 国内発売決定・本日2025年11月28日発売開始

＜au＞大画面でマルチタスクやAIを快適に楽しめる最新エントリーモデル

「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」

国内発売決定・本日2025年11月28日発売開始 ～ おトクに購入できる発売キャンペーンも実施 ～

サムスン電子ジャパン株式会社は、いつでもどこでも手軽に大画面を楽しめる最新エントリーモデルタブレット「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」をKDDI株式会社（以下、au）で発売が決定、

au Online Shop（https://www.au.com/mobile/onlineshop/）にて本日2025年11月28日（金）より販売を開始したことをお知らせいたします。





また、本日よりau Online Shopにて「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」をおトクにご購入いただける発売キャンペーンを開催いたします※。

※詳細は本プレスリリース後半および、キャンペーン概要をご確認ください。

「Samsung Galaxy Tab A11+」の特長は、以下のとおりです。

● アップグレードされたパワフルなパフォーマンス

・前作「Samsung Galaxy Tab A9+」よりも約18％向上した高性能なプロセッサ（MT8775）を搭載し、より快適な操作が可能。

● エンタメ視聴を最大限に楽しめるスペック

・約11インチの大画面は、リフレッシュレート90Hzで滑らかな動きと鮮明な映像表示を実現。

・Sシリーズを踏襲し携帯性に優れたプレミアムなデザイン。

● 便利なAI機能を搭載

・Geminiを標準搭載し、サイドボタン一つで簡単に呼び出してタスクを指示。マルチモーダル機能により複数のアプリをシームレスに連携したタスク処理も可能。

・より簡単に切り替えが可能になった新しいSamsung DeXモードを使えば、アプリをウィンドウ形式で使用可能にし、よりPCライクな作業環境を実現。

■もっと楽しめる拡張したメモリとストレージ

「Samsung Galaxy Tab A11+」は、6GBのメモリでより快適にエンターテイメントを楽しめるようになりました。さらに128GBの大容量ストレージを内蔵しており、たくさんの大切なデータを本体に保存することができます。また、microSDカードを使用すると最大2TBまで拡張が可能です。

■すぐに長時間楽しめる、高速充電に対応

「Samsung Galaxy Tab A11+」では、最大25Wの超急速充電に対応しています。これにより、長時間の動画視聴でバッテリーが減っても、すぐに蓄電することが可能です。仕事や勉強の時間を中断することなくご使用いただけます。

■エンターテインメントを最大限楽しめるスペック

操作がスムーズで明るい約11インチのディスプレイにより、様々なシチュエーションでご利用いただけます。

90Hzの高リフレッシュレートにより動画の視聴、ゲーム、ソーシャルメディアのブラウジングも自然で滑らかな動きを実現し、さらにDolby Atmos対応のクアッドスピーカー搭載で、いつでもどこでも臨場感のあるオーディオ体験をお楽しみいただけます。

■「かこって検索」を使ってすぐに検索

「Samsung Galaxy Tab A11+」では人気機能の「かこって検索」に対応しています。検索したいものを丸でかこむだけで、約11インチの大画面でいつでも簡単に画像、動画、文字の検索が可能です。宿題のサポートや翻訳もワンタップでスマートに完結します。

■「Samsung Galaxy Tab A11+」概要





製品紹介ページ

au Online Shop

https://www.au.com/mobile/onlineshop/

＜主な仕様：「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■「Samsung Galaxy Tab A11+」アクセサリー概要

「Samsung Galaxy Tab A11+ Book Cover」（全2色）

「Samsung Galaxy Tab A11+」の純正・専用アクセサリーは、au Online Shopにて2025年12月3日(水)より販売を開始いたします。





■「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」発売キャンペーン

＜キャンペーン期間＞

2025年11月28日(金) 9:00 ～ 2026年1月5日(月) 23:59

※販路により実施期間が異なります。

＜対象販路＞

au Online Shop

＜特典＞

「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」 ： 最大1,980円割引

※割引額はモデルによって異なります。

※販売元により本体価格は異なります。

※予約期間中の購入者も対象です。

■2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」

「Samsung Galaxy Tab A11+」はGalaxy Care対象製品です。「Galaxy Care」にご加入いただくと、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、無料もしくはわずかなご負担金で端末の修理・交換が可能です。「Galaxy Care」は万が一のアクシデントに備えた安心なサービスを提供しております。

※1年につき1回まで保証となります。

※Samsungがグローバルで提供している「Samsung Care+」とは内容が異なります。

※詳細および対象製品はGalaxy Care公式 ページ（https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/）をご確認ください。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」詳細

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a11-plus-gray-128gb-sm-x230nzaaxjp/

